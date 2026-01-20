Advertisement
trendingNow13080584
Hindi Newsधर्मChanakya Niti: चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग जीवनभर झेलते हैं कंगाली, लाख कोशिशों के बाद भी खाली रहती है तिजोरी!

Chanakya Niti: चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग जीवनभर झेलते हैं कंगाली, लाख कोशिशों के बाद भी खाली रहती है तिजोरी!

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इंसान के वे कौन से अवगुण हैं, जो किसी व्यक्ति को अमीर बनने सारे रास्ते बंद कर देते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 20, 2026, 03:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग जीवनभर झेलते हैं कंगाली, लाख कोशिशों के बाद भी खाली रहती है तिजोरी!

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास के सबसे कुशल कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है. उनकी सूझबूझ और चाणक्य नीति आज के आधुनिक दौर में भी प्रासंगिक है. चाणक्य ने धन और वैभव प्राप्त करने के साथ-साथ उन कारणों का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया है, जो व्यक्ति को कंगाली की ओर धकेलते हैं. आचार्य के अनुसार, गरीबी सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि व्यक्ति की कुछ आदतें उसे दरिद्रता के जाल में फंसाए रखती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार कौन से हैं वे अवगुण जो व्यक्ति के अमीर बनने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं.

निरर्थक बहस और मूर्खों को ज्ञान देना

आचार्य चाणक्य का मानना था कि समय ही सबसे बड़ा धन है. जो व्यक्ति उन लोगों को समझाने या सुधारने में अपना समय नष्ट करते हैं जिनमें समझने की क्षमता नहीं है (मूर्ख), वे अपने जीवन की प्रगति के अवसरों को खो देते हैं. समय की इस बर्बादी के कारण ऐसे लोग आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं और धन कमाने के उचित समय को गंवा बैठते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरों पर निर्भरता

जो व्यक्ति अपने छोटे-बड़े कार्यों के लिए दूसरों का मुंह ताकते हैं, वे कभी आत्मनिर्भर और समृद्ध नहीं हो सकते. चाणक्य के अनुसार, स्वावलंबन ही उन्नति की पहली सीढ़ी है. जो इंसान दूसरों के भरोसे अपनी नाव चलाता है, वह जीवन के मझधार में ही फंस जाता है. ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कम होता है, जिससे वे बड़े व्यापारिक या आर्थिक निर्णय लेने में अक्षम रहते हैं और दरिद्रता का शिकार होते हैं.

वाणी का दोष या कठोर वचन

हिंदू धर्म और चाणक्य नीति दोनों में ही वाणी को बहुत महत्व दिया गया है. चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जुबान पर मिठास नहीं होती और जो सदैव दूसरों का दिल दुखाने वाली बातें करता है, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती. कड़वी बोली न केवल रिश्ते खराब करती है, बल्कि व्यापार और करियर में मिलने वाले सहयोग के द्वार भी बंद कर देती है.

यह भी पढ़ें: चाणक्य नीति के अनुसार ये 5 गलतियां राजा को भी बना देती हैं रंक, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे?

आलस्य को ना छोड़ना

आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है. चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टालता है और प्रमाद में डूबा रहता है, वह कभी भी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता. आलसी व्यक्ति के पास अवसर आते तो हैं, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाता. ऐसे लोगों का पूरा जीवन आर्थिक तंगी और संघर्षों में ही बीत जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
Asaduddin Owaisi
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
Dhandhuka
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
Bhojshala hindu
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
Nitin Nabin Z security
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
BJP President Nitin Nabin
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
अश्लीलता की दो तस्वीरें! बस में उसने टच किया तो महिला ने विरोध क्यों नहीं किया?
Kerala News
अश्लीलता की दो तस्वीरें! बस में उसने टच किया तो महिला ने विरोध क्यों नहीं किया?
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी
PM Modi
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी