Chanakya Niti: भूलकर भी किसी को न बताएं ये 5 राज, वरना दुनिया बना लेगी तमाशा और छिन जाएगी सुख-शांति

Chanakya Niti: भारतीय इतिहास में आचार्य चाणक्य को एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री माना जाता है. कहा जाता है कि उन्होंने इंसान के स्वभाव की भी गहरी समझ थी. यही वजह है कि उनकी नीतियां आज भी दुनिया में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं. आचार्य चाणक्य के मुताबिक, आत्म-सम्मान ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातों को गुप्त रखना जरूरी है. चाणक्य नीति के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति इन बातों को सार्वजनिक करता है, तो लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं. इसलिए चाणक्य ने कुछ बातों को सार्वजनिक करने से मना किया है. आइए, चाणक्य के मुताबिक जानते हैं कि किन बातों दूसरों का जिक्र दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए.

खुद की कमजोरियां

चाणक्य के अनुसार, अपने डर और खामियों का प्रदर्शन कभी भी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए. आज जो व्यक्ति आपका मित्र बनकर आपकी कमजोरी सुन रहा है, कल वही व्यक्ति प्रतिकूल समय में इनका उपयोग आपके विरुद्ध हथियार के रूप में कर सकता है. जब लोग आपकी कमजोरी जान लेते हैं, तो वे आपको मानसिक रूप से दबाना शुरू कर देते हैं, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा कम होने लगती है.

धन-संपत्ति और आमदनी का ब्यौरा

अपनी आमदनी, बचत और संपत्ति का ब्यौरा देना कभी भी बुद्धिमानी नहीं माना गया है. आपकी आर्थिक स्थिति का पता चलते ही लोगों के मन में दो तरह की भावनाएं पैदा होती हैं- या तो वे आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे या फिर आपसे अनावश्यक आर्थिक मदद की उम्मीदें पाल लेंगे. समाज अक्सर व्यक्ति को उसके बैंक बैलेंस से आंकता है, जिससे आपके वास्तविक व्यक्तित्व का सम्मान खत्म हो जाता है.

भविष्य की योजनाएं

चाणक्य का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को तब तक प्रकट न करें जब तक वह पूर्ण न हो जाए. ऐसे में अग आप अपनी रणनीतियों का ढिंढोरा पहले ही पीट देते हैं, तो ईर्ष्यालु लोग आपके कार्य में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. शांतिपूर्वक और मौन रहकर ही किसी काम को सफल किया जा सकता है. जबकि, सार्वजनिक करने पर आपकी मेहनत का श्रेय दूसरे ले सकते हैं या उसे असफल कर सकते हैं.

पारिवारिक कलह और विवाद की बातें

परिवार के बड़े-बुजुर्ग भी सलाह देते हैं कि घर की बातें घर के भीतर ही रहनी चाहिए. ऐसे में परिवार के झगड़ों को बाहरी व्यक्ति को बताना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है. जब आप पारिवारिक विवादों की चर्चा बाहर करते हैं, तो लोग सहानुभूति दिखाने के बजाय पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं. इससे न सिर्फ आपकी बल्कि आपके पूरे कुल की मर्यादा धूमिल होती है. बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो घर की समस्याओं का समाधान घर की चारदीवारी के भीतर ही खोज ले.

दूसरों की गोपनीय बातें

दूसरों की बुराई करना या किसी के द्वारा विश्वास में लेकर बताई गई बात को तीसरे व्यक्ति से साझा करना आपके चरित्र पर दाग लगाता है. अगर आप दूसरों की बुराई करने की आदत रखते हैं, तो समाज आपको एक अविश्वसनीय व्यक्ति मान लेता है. लोग आपसे बात करने में कतराने लगते हैं और आप अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं.

