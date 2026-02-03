Chanakya Niti: इन 4 आदतों वाले लोग जीवनभर काटते हैं कंगाली, साक्षात लक्ष्मी भी मोड़ लेती हैं मुंह!

Advertisement
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के मुताबिक, धन सिर्फ भाग्य से नहीं, बल्कि सही आचरण, मेहनत और समय के सदुपयोग से आता है. अगर आप भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो आत्म-मंथन करें कि कहीं ये आदतें आपकी उन्नति में बाधा तो नहीं बन रहीं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 03, 2026, 02:08 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है. वे एक कुशल राजनीतिज्ञ और महान अर्थशास्त्री थे. उनकी चाणक्य नीति आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने धन संचय और दरिद्रता को लेकर बहुत ही स्पष्ट बातें कही हैं. आचार्य के अनुसार, मनुष्य की अपनी कुछ आदतें ही उसकी दरिद्रता का कारण बनती हैं. ऐसे में अगर समय रहते इन कमियों को दूर न किया जाए, तो व्यक्ति को जीवनभर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं वे कौन से कारण हैं जो अमीर बनने के रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं.

मूर्खों के साथ व्यर्थ का वाद-विवाद

चाणक्य नीति के अनुसार, जो व्यक्ति अपना कीमती समय मूर्ख लोगों को ज्ञान देने या उन्हें समझाने में नष्ट करता है, वह कभी उन्नति नहीं कर पाता. समय सबसे बड़ा धन है और जो लोग इसे व्यर्थ की बहस में गंवा देते हैं, वे आर्थिक अवसरों को खो देते हैं. विद्वान वही है जो अपनी ऊर्जा और समय सही दिशा में लगाए.

दूसरों पर निर्भरता

सफलता का पहला मंत्र आत्मनिर्भरता है. चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने छोटे-बड़े हर काम के लिए दूसरों का मुंह ताकता है, वह कभी धनवान नहीं बन सकता. दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग अपनी निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं और गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रह जाते हैं. आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ उसे ही मिलती है जो खुद की मेहनत पर भरोसा करता है.

कड़वी बोली और व्यवहार में कड़वाहट

शास्त्रों में कहा गया है कि जहां शांति और मिठास होती है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है. आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो लोग अपशब्द बोलते हैं या जिनकी वाणी में अहंकार और कड़वाहट होती है, उनसे सौभाग्य रूठ जाता है. समाज में ऐसे लोगों का सम्मान कम होता है और उनके व्यापारिक व व्यक्तिगत संबंध बिगड़ जाते हैं, जिससे धन का आगमन रुक जाता है.

यह भी पढ़ें: बुद्धिमान व्यक्ति भी इन 4 मोर्चों पर खा जाते हैं मात, जानें क्या कहती है चाणक्य नीति?

आलस्य का त्याग न कर पाना

आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है. चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टालता है, वह कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता. आलसी व्यक्ति के पास अवसर आते तो हैं, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाता. अनुशासनहीन जीवन और काम के प्रति लापरवाही इंसान को उम्र भर आर्थिक तंगी की बेड़ियों में जकड़े रखती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Chanakya Niti

