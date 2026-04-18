Chanakya Niti: बुद्धिमानों के लिए ये 3 रत्न हैं बेशकीमती, इसके आगे सोना-चांदी और हीरा भी मिट्टी के समान

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के माध्यम से जीवन के कई ऐसे गूढ़ रहस्य बताए हैं, जो आज के समय में भी उतने ही सटीक बैठते हैं. नीति शास्त्र के 14वें अध्याय के प्रथम श्लोक में चाणक्य ने रत्नों को लेकर खास बातें बताई हैं. चाणक्य के अनुसार, जिन्हें हम कीमती रत्न मानकर तिजोरियों में बंद रखते हैं, वे सिर्फ पत्थर के टुकड़ों के समान हैं. चाणक्य कहते हैं जल, अन्न और मधुर वचन ये तीन रत्न ऐसे हैं, जिनके सामने सोना-चांदी भी फेल हैं. आचार्य चाणक्य के मुताबिक, इन तीन रत्नों की मदद से कोई व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है. लेकिन, चाणक्य ने जल, अन्न और मधुर वाणी को सोना-चांदी से अधिक मूल्यवान क्यों कहा है. आइए जानते हैं.

चाणक्य नीति श्लोक

"पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्

मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते"

आचार्य चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से यह बताया है कि धरती पर मौजूद 3 रत्न ही ऐसे हैं जो सोने-चांदी से भी कहीं अधिक कीमती हैं. चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ये तीन रत्न मौजूद है, वास्तव में वही सबसे अधिक धनी और भाग्यशाली है.

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क्यों बेशकीमती हैं ये 3 रत्न

जल (पानी)- चाणक्य के अनुसार, पृथ्वी पर सबसे पहला और महत्वपूर्ण रत्न- जल है. सोना या हीरा व्यक्ति की प्यास नहीं बुझा सकते. मनुष्य भोजन के बिना कुछ दिन जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है. जल न सिर्फ शरीर को जीवित रखता है, बल्कि प्रकृति और पूरी सभ्यता का आधार है. इसलिए चाणक्य ने कहा है कि जो लोग पानी के महत्व को समझते हैं, वे ही वास्तव में धनवान हैं.

अन्न (भोजन)- चाणक्य ने दूसरे रत्न के रूप में अन्न को रखा है. आचार्य का मानना है कि पेट की अग्नि शांत करने के लिए अन्न ही एकमात्र साधन है. अन्न से ही शरीर को ऊर्जा, बल और बुद्धि प्राप्त होती है. एक भूखा व्यक्ति स्वर्ण मुद्राओं से पेट नहीं भर सकता. इसलिए, जिसके पास सम्मान के साथ पर्याप्त अन्न उपलब्ध है, वह दुनिया के सबसे कीमती रत्नों का स्वामी है.

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सुभाषित (मधुर वाणी)- तीसरा और सबसे प्रभावशाली रत्न है सुभाषित यानी मधुर वाणी. चाणक्य कहते हैं कि कड़वे वचन बोलने वाला व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी अकेला रह जाता है, जबकि मीठा बोलने वाला व्यक्ति दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेता है. मधुर वाणी समाज में मान-सम्मान दिलाती है और बिगड़े हुए कामों को बना देती है. यह वह धन है जिसे कोई चुरा भी नहीं सकता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)