Shakun Apshakun: घर में दिखें ये संकेत तो समझें बड़ी अनहोनी की आहट, तुरंत हो जाएं सतर्क

Shakun Apshakun Sanket: महाभारत के अनुसार, प्रकृति सदैव मानव जीवन से जुड़ी रहती है और समय-समय पर संकेतों के माध्यम से हमें सावधान भी करती है. आइए जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन को कौन से अपशकुन मिले थे.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 18, 2025, 07:17 PM IST
Shakun Apshakun: हिंदू ज्योतिष शास्त्र में कई अलग-अलग शाखाएं बताई गई हैं, जिनमें शकुन शास्त्र को विशेष महत्व प्राप्त है. यह शास्त्र प्रकृति में होने वाली घटनाओं, आवाज़ों और संकेतों के आधार पर शुभ-अशुभ का आकलन करता है. माना जाता है कि प्रकृति समय-समय पर हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत देती है. शकुन-अपशकुन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में बार-बार मिलता है, विशेष रूप से महाभारत काल से इसकी परंपरा प्रचलित है. महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन द्वारा अनुभव किए गए संकेत इस बात का प्रमाण हैं कि परिवार या कुटुंब में किसी अनहोनी से पहले अक्सर प्रकृति कई प्रकार के दुर्भाग्यसूचक संकेत देती है. आइए जानें अनहोने के संकेत.

जब अर्जुन को मिला संकट का संकेत 

अर्जुन ने कृष्ण से कहा-  “मैं विपरीत शकुन देख रहा हूं.” श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं- “निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे.” इस श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि युद्धभूमि में खड़े होकर वे अपने ही कुटुंबियों को देखकर व्याकुल हो उठे थे. भय, पीड़ा और मोह के बीच उन्हें कई प्रकार के अशुभ शकुन दिखाई दे रहे थे. अर्जुन आगे कहते हैं कि उनके शरीर से शक्ति क्षीण हो रही है, अंग ढीले पड़ रहे हैं और शरीर में कंपन हो रहा है. मुंह सूखने लगा है और मन अस्थिर हो चुका है. यह सब आने वाले संकट का संकेत था.

अर्जुन को दिखे भयावह अपशकुन

अर्जुन ने कृष्ण को बताया कि प्रकृति के कई संकेत किसी बड़े अनिष्ट की ओर इशारा कर रहे हैं. इनमें शामिल थे- आकाश से उल्का का गिरना, असमय ग्रहण लगना, धरती का कांपना (भूकंप), पशु-पक्षियों की चीत्कार और भयावह आवाजें. इन सभी घटनाओं को शकुन शास्त्र में आज भी अशुभ माना जाता है. माना जाता है कि ऐसे प्राकृतिक संकेत अक्सर किसी बड़े संकट, परिवार में अनहोनी, बीमारी या दुख का संकेत हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: घर या जीवन में दिखें ये अशुभ संकेत, तुरंत हो जाएं सतर्क, वरना हो सकता है भारी नुकसान!

शकुन शास्त्र में इन संकेतों का महत्व

शकुन शास्त्र के अनुसार प्रकृति चेतावनी देने का काम करती है. अचानक होने वाली असामान्य घटनाएं आने वाली परेशानी का संकेत दे सकती हैं. आवाजों, वातावरण में बदलाव और जानवरों के व्यवहार को भी अपशकुन माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

