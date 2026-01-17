Advertisement
trendingNow13077758
Hindi Newsधर्मDream Astrology: अमीर बनने से पहले आते हैं ये 4 जादुई सपने, अगर देख लिए हैं तो समझें खुलने वाले हैं कुबेर के भंडार

Dream Astrology: अमीर बनने से पहले आते हैं ये 4 जादुई सपने, अगर देख लिए हैं तो समझें खुलने वाले हैं कुबेर के भंडार

Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र में सपनों से मिलने वाले संकेतों को विशेष महत्व दिया गया है. स्वप्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि कोई इंसान जब अमीर बनने वाला होता है, तो उसे कुछ स्वप्न दिखने लगते हैं. आइए जानते हैं कि कौन से सपने अमीर बनने से ठीक पहले नजर आने लगते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dream Astrology: अमीर बनने से पहले आते हैं ये 4 जादुई सपने, अगर देख लिए हैं तो समझें खुलने वाले हैं कुबेर के भंडार

Dream Astrology: भारतीय संस्कृति में मां लक्ष्मी को ऐश्वर्य, वैभव और सुख-समृद्धि की देवी माना गया है. शास्त्रों के मुताबिक, महालक्ष्मी की कृपा जिस पर भी होती है, उसके जीवन से दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है. ज्योतिष शास्त्र और स्वप्न विज्ञान के अनुसार, जब किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति और सुनहरे दिन आने वाले होते हैं, तो प्रकृति उसे सपनों के माध्यम से पूर्वाभास देना शुरू कर देती है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने जहां भविष्य की अनहोनी की ओर इशारा करते हैं, जबकि, कुछ आने वाले सुनहरे समय का पूर्व संकेत देते हैं. आइए जानते हैं कि अमीर बनने से पहले कौन-कौन से सपने नजर आते हैं और उसके क्या संकेत हो सकते हैं.

लक्ष्मी के वाहन 'उल्लू' का दर्शन

स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में उल्लू का दिखाई देना एक अत्यंत दुर्लभ और मांगलिक संकेत है. चूंकि उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है, इसलिए इसका सपने में आना यह दर्शाता है कि देवी आपके द्वार पर दस्तक देने वाली हैं. इस स्वप्न की चर्चा बाहरी लोगों से न करें. इसे गुप्त रखना ही बेहतर है, हालांकि आप इसे अपने माता-पिता या बड़ों से साझा कर सकते हैं. शुभता की प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन जरूर करें.

Add Zee News as a Preferred Source

छोटी कन्या या कुंवारी लड़की का दिखना

अगर आपके स्वप्न में कोई मुस्कुराती हुई छोटी कन्या या अविवाहित युवती नजर आती है, तो यह साक्षात लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है. यह सपना बताता है कि आपकी धन संबंधी सभी बाधाएं समाप्त होने वाली हैं और आपके परिवार में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा. यह आने वाली प्रचुरता का स्पष्ट संकेत है. 

पवित्र गंगा नदी के दर्शन

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में गंगा नदी या बहते हुए पवित्र जल को देखना आत्मिक शुद्धि और ऐश्वर्य का सूचक है. इसका अर्थ है कि आपके जीवन की जटिल परेशानियां अब सुलझने वाली हैं. आमदनी के नए स्रोत विकसित होंगे और आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. सपने में गंगा का दिखना सौभाग्य में वृद्धि की ओर इशारा करता है।.

आकाश में उड़ता गरुड़

भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ को सपने में देखना करियर और व्यापार में बड़ी छलांग लगाने का संकेत है. अगर आप कार्यक्षेत्र में पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं या किसी बड़े सौदे की फिराक में हैं, तो यह सपना आपकी जीत की पुष्टि करता है. यह भौतिक सुखों की प्राप्ति का प्रतीक है.

यह भी पढ़ें: सपने में दिख रहे हैं नोट और सिक्के? जान लें यह आने वाली अमीरी का संकेत है या भारी धन हानि की चेतावनी!

साक्षात देवी-देवताओं का दिखाई देना

स्वप्न में किसी भी देवी-देवता का सौम्य रूप में दर्शन देना इस बात का प्रमाण है कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं. खासतौर पर मां लक्ष्मी या श्रीहरि का दिखना जीवन के कष्टों के अंत और अचानक धन लाभ के योग को दर्शाता है. यह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही दृष्टि से उन्नति का समय होता है.

रसोई या चौके में भोजन करना

स्वप्न शास्त्र में रसोई घर या चौका समृद्धि का केंद्र माना जाता है. ऐसे में अगर आप खुद को रसोई में बैठकर भोजन करते हुए देखते हैं, तो यह बेहद शुभ है. यह स्वप्न भविष्य में मिलने वाली अपार संपत्ति और दरिद्रता से मुक्ति का सूचक है. यह संकेत देता है कि आपको बहुत जल्द किसी बड़े स्रोत से धन प्राप्त होने वाला है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

dream astrology

Trending news

एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
Mumbai mayor
एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
fraud
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
Ratti
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
jammu news
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
Maharashtra Civic body poll results
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
crime news hindi
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
Maruti Suzuki GIDC
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
Vande Bharat Sleeper Train
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
uddhav thackeray
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट