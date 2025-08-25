Garuda purana: सोया भाग्य जगा देंगे गरुड़ पुराण के ये 3 अच्छे काम, बढ़ेगा खूब धन-ऐश्वर्य
Garuda Purana: गरुड़ पुराण में धर्म, कर्म और जीवन से जुड़ी गहन बातें बताई गई हैं. इस पुराण में यह भी कहा गया है कि इंसान का भाग्य तभी चमकता है जब वह अच्छे कर्मों का पालन करता है. अगर किसी को लगता है कि उसका भाग्य सोया हुआ है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार ये 3 कार्य उसे जगा सकते हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:10 PM IST
Garuda Purana: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें जीवन, मृत्यु और धर्म से जुड़े गूढ़ रहस्य बताए गए हैं. इसमें मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए अच्छे कर्मों का महत्व स्पष्ट रूप से समझाया गया है. शास्त्रों के अनुसार, व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है. यदि किसी का भाग्य सोया हुआ हो, तो उसे जगाने के लिए गरुड़ पुराण विशेष राह दिखाता है. इसमें पुराण में बताया गया है कि दान, धर्म और भक्ति जैसे कार्य न केवल पाप कर्मों को नष्ट करते हैं, बल्कि सोए हुए भाग्य को भी जागाकर समृद्धि और सफलता का दिला सकते हैं.  

दान और पुण्य कर्म करना

गरुड़ पुराण में दान को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है. जरूरतमंदों की मदद करना, अन्न, वस्त्र और धन का दान करना भाग्य को जगाता है. ध्यान रहे कि विशेष रूप से भूखे को भोजन कराना और गौ-सेवा करना पुण्यफलदायी माना गया है.

सत्य और धर्म का पालन

सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना गरुड़ पुराण में सर्वोत्तम कार्य कहा गया है. झूठ, छल और अधर्म से दूर रहकर यदि इंसान धर्म की राह अपनाए तो सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है और जीवन में उन्नति आती है.

यह भी पढ़ें: Garuda Purana: रोज दिख रही हैं ये 3 चीजें तो समझिए मां लक्ष्मी हैं मेहरबान, जल्द मिलेगा धन का खजाना

 

जप, तप और भगवान का स्मरण

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ईश्वर का नाम जपना, ध्यान करना और नियमित पूजा-पाठ करना मन को शुद्ध करता है. इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है. यही ऊर्जा भाग्य को जाग्रत करने का माध्यम बनती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

