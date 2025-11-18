Advertisement
trendingNow13008887
Hindi Newsधर्म

Garuda Purana: घर में नहीं थम रहे झगड़े? जानें कौन-सी गलतियां बन रही हैं क्लेश का कारण, क्या करें उपाय

Garuda Purana about Happy Life: गरुड़ पुराण के मुताबिक जीवन में सुख-शांति बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी आदतें बड़ी भूमिका निभाती हैं. यदि इन नकारात्मक आदतों को समय रहते सुधार लिया जाए, तो परिवार का माहौल सकारात्मक बन सकता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 18, 2025, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: घर में नहीं थम रहे झगड़े? जानें कौन-सी गलतियां बन रही हैं क्लेश का कारण, क्या करें उपाय

Garuda Purana: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है, जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित माना जाता है. इसमें भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है. इसके साथ ही यह ग्रंथ एक सुखी, संतुलित और सौहार्दपूर्ण जीवन जीने के अनेक सिद्धांत भी बताता है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये घर के वातावरण को तनावपूर्ण बना देती हैं और परिवार की शांति को भंग कर देती हैं. यदि आपके घर में अक्सर झगड़े, मनमुटाव, या जीवनसाथी के साथ अनबन की स्थिति बनी रहती है, तो इन आदतों पर ध्यान देना और उन्हें सुधारना जरूरी है.

परिवार की सुख-शांति छीन सकती हैं ये आदतें

जीवनसाथी से अनावश्यक दूरी बनाना -गरुड़ पुराण के अनुसार पति-पत्नी को अधिक समय तक बिना कारण एक-दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए. वैवाहिक जीवन में दूरी बढ़ने से मन में गलतफहमियां जन्म लेती हैं और संबंध कमजोर होने लगते हैं. लंबे समय तक अलग रहना न केवल रिश्ते पर असर डालता है, बल्कि परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति पर भी नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है. इसलिए दांपत्य जीवन में स्नेह, साथ और संवाद आवश्यक है.

Add Zee News as a Preferred Source

घर में बेकार सामान जमा करना- कुछ लोग घर में उपयोग न आने वाली चीजें जमा कर रखते हैं. यह आदत धीरे-धीरे कबाड़ का ढेर बना देती है, जो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अनावश्यक सामान परिवार में तनाव, उलझन और आपसी रिश्तों में दरार का कारण बनता है. इसके अलावा यह दरिद्रता को भी आमंत्रित करता है. इसलिए समय-समय पर घर की सफाई कर बेकार वस्तुओं को हटाना आवश्यक है.

यह भी पढ़ें: गरुड़ पुराण के अनुसार इन 4 लोगों से रखें दूरी, वरना जीवन में कभी नहीं मिलेगा सुख

रात में गंदे बर्तन छोड़ देना

रसोईघर का वातावरण परिवार की ऊर्जा पर सीधा प्रभाव डालता है. ग्रंथ के अनुसार रात में जूठे बर्तन छोड़ देना अत्यंत अशुभ माना गया है. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सदस्यों के बीच अनबन या कलह की स्थिति जन्म ले सकती है. इसलिए रात को सोने से पहले रसोई को साफ रखना और बर्तनों को धोकर जगह पर रखना बेहद आवश्यक है.

घर का वातावरण प्रदूषित रखना

गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि घर का वातावरण अस्वच्छ, अव्यवस्थित या भारी महसूस होता है, तो इसका प्रभाव वहां रहने वाले लोगों के मन और व्यवहार पर पड़ता है. गंदगी और अव्यवस्था परिवार में असहमति, चिड़चिड़ापन और तनाव को बढ़ावा देती है. इसलिए घर को हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए. स्वच्छता से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में सौहार्द बना रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
Maharashtra government
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
India News
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
India News
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
Election Strategist Prashant Kishore
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
Delhi blast
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल