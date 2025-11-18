Garuda Purana: घर में नहीं थम रहे झगड़े? जानें कौन-सी गलतियां बन रही हैं क्लेश का कारण, क्या करें उपाय

Garuda Purana: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है, जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित माना जाता है. इसमें भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है. इसके साथ ही यह ग्रंथ एक सुखी, संतुलित और सौहार्दपूर्ण जीवन जीने के अनेक सिद्धांत भी बताता है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये घर के वातावरण को तनावपूर्ण बना देती हैं और परिवार की शांति को भंग कर देती हैं. यदि आपके घर में अक्सर झगड़े, मनमुटाव, या जीवनसाथी के साथ अनबन की स्थिति बनी रहती है, तो इन आदतों पर ध्यान देना और उन्हें सुधारना जरूरी है.

परिवार की सुख-शांति छीन सकती हैं ये आदतें

जीवनसाथी से अनावश्यक दूरी बनाना -गरुड़ पुराण के अनुसार पति-पत्नी को अधिक समय तक बिना कारण एक-दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए. वैवाहिक जीवन में दूरी बढ़ने से मन में गलतफहमियां जन्म लेती हैं और संबंध कमजोर होने लगते हैं. लंबे समय तक अलग रहना न केवल रिश्ते पर असर डालता है, बल्कि परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति पर भी नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है. इसलिए दांपत्य जीवन में स्नेह, साथ और संवाद आवश्यक है.

घर में बेकार सामान जमा करना- कुछ लोग घर में उपयोग न आने वाली चीजें जमा कर रखते हैं. यह आदत धीरे-धीरे कबाड़ का ढेर बना देती है, जो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अनावश्यक सामान परिवार में तनाव, उलझन और आपसी रिश्तों में दरार का कारण बनता है. इसके अलावा यह दरिद्रता को भी आमंत्रित करता है. इसलिए समय-समय पर घर की सफाई कर बेकार वस्तुओं को हटाना आवश्यक है.

रात में गंदे बर्तन छोड़ देना

रसोईघर का वातावरण परिवार की ऊर्जा पर सीधा प्रभाव डालता है. ग्रंथ के अनुसार रात में जूठे बर्तन छोड़ देना अत्यंत अशुभ माना गया है. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सदस्यों के बीच अनबन या कलह की स्थिति जन्म ले सकती है. इसलिए रात को सोने से पहले रसोई को साफ रखना और बर्तनों को धोकर जगह पर रखना बेहद आवश्यक है.

घर का वातावरण प्रदूषित रखना

गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि घर का वातावरण अस्वच्छ, अव्यवस्थित या भारी महसूस होता है, तो इसका प्रभाव वहां रहने वाले लोगों के मन और व्यवहार पर पड़ता है. गंदगी और अव्यवस्था परिवार में असहमति, चिड़चिड़ापन और तनाव को बढ़ावा देती है. इसलिए घर को हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए. स्वच्छता से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में सौहार्द बना रहता है.

