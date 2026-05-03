Garuda Purana: इन कामों को करने से सात पीढ़ियां रहेंगी खुशहाल, बस एक बार मान लें गरुड़ पुराण की ये सलाह

Garuda Purana: अठारह महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. इस महापुराण में कुछ ऐसे कर्मों का जिक्र किया गया है, जिन्हें रोजाना करने से आने वाली सात पीढ़ियां खुशहाल और समृद्ध रहती हैं. आइए, जानते हैं कि रोजाना किन कार्यों को करने से सात पीढ़ियां खुशहाल और समृद्ध रहती हैं.
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Garuda Purana: सनातन धर्म के ग्रंथों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है. इस महापुराण में जीवन जीने की सही कला और कर्मों के महत्व को विस्तार के बताया गया है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, जीवन में मिलने वाले सुख और दुख हमारे ही अच्छे-बुरे कर्मों के परिणाम होते हैं. गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद की स्थिति ही नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए ऐसे पुण्य कार्य करने की प्रेरणा देता है. गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे विशेष नियमों और कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें अपनाने से न सिर्फ व्यक्ति खुद का कल्याण करता है, बल्कि अपनी आने वाली सात पीढ़ियों के लिए भी खुशहाली और समृद्धि का रास्ता तैयार कर देता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण के इन आसान कार्यों को अपने जीवन में उतार ले, उनकी आने वाली सात पीढ़ियां खुशहाल रह सकती हैं. आइए, जानते हैं चाणक्य की उन खास नीतियों के बारे में.
हिंदू धर्म में अन्न दान को महादान कहा गया है. अपनी क्षमता के अनुसार निर्धनों और जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है. मान्यता है कि अन्नदान से मिलने वाला पुण्य परिवार के पुराने दोषों और पापों को समाप्त कर देता है, जिससे सात पीढ़ियों तक समृद्धि बनी रहती है.
प्रत्येक परिवार के अपने कुलदेवता या कुलदेवी होते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, कुलदेवता का पूजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए. उनकी कृपा से ही वंश की उन्नति होती है और परिवार सुरक्षित रहता है. इसके साथ ही, अपने पितरों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और उनके निमित्त दान व श्राद्ध करना भी आने वाली पीढ़ियों के सौभाग्य के लिए जरूरी है.
गरुड़ पुराण में पशु-पक्षियों की सेवा को बहुत महत्व दिया गया है. जीवन के कष्टों को कम करने के लिए भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम कुत्ते के लिए निकालें. इसके साथ ही नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को शक्कर खिलाएं. अगर, संभव हो तो, मछलियों को आटे की गोलियां दें. ऐसा करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है.
गरुड़ पुराण के मुताबिक, जीवन में उपलब्धियां और ऐश्वर्य के तमाम साधन भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं. इसलिए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे आसान तरीका उनको भोग अर्पित करना है. प्रभु की विशेष कृपा पाने के लिए घर में बना शुद्ध और सात्विक भोजन सबसे पहले भगवान को अर्पित करें, उसके बाद ही उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें. ऐसा करने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती.
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मानसिक शांति और विचारों की पवित्रता के लिए प्रतिदिन ध्यान करना जरूरी है. खुद को परमात्मा से जोड़ने की यह प्रक्रिया न सिर्फ आत्मिक बल देती है, बल्कि पूरे घर के वातावरण को सकारात्मक और शांत बनाए रखती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)