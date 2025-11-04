Garuda Purana: इन 5 आदतों से नाराज हो जाती हैं मां लक्ष्मी, धन की देवी कर देती हैं घर से प्रस्थान!

Garuda Purana: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माना गया है. कहा जाता है कि जिन पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, उनके जीवन में धन, वैभव और खुशहाली की कमी नहीं होती. हर व्यक्ति चाहता है कि देवी लक्ष्मी सदैव उसके घर में निवास करें और उनका आशीर्वाद बना रहे. लेकिन कई बार हमारी कुछ आदतें या गलतियां ऐसी होती हैं, जिनसे मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं और घर की सुख-समृद्धि पर नकारात्मक असर पड़ता है. गरुड़ पुराण में एक श्लोक में उन कर्मों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें करने से स्वयं भगवान विष्णु भी लक्ष्मी कृपा से वंचित हो सकते हैं. यह श्लोक इस प्रकार है.

कुचैलिनं दन्तमलोपधारिणं ब्रह्वाशिनं निष्ठुरवाक्यभाषिणम्।

सूर्योदये ह्यस्तमयेपि शायिनं विमुञ्चति श्रीरपि चक्रपाणिम्।।

इस श्लोक का अर्थ है कि मैले कपड़े पहनने वाला, दांत गंदे रखने वाला, अत्यधिक भोजन करने वाला, कठोर वचन बोलने वाला और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोने वाला व्यक्ति, यदि स्वयं भगवान विष्णु भी क्यों न हों, तब भी मां लक्ष्मी उन्हें त्याग देती हैं.

मैले या गंदे वस्त्र पहनना

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति गंदे या फटे पुराने कपड़े पहनता है, उस पर देवी लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होतीं. स्वच्छ और सुगंधित वस्त्र न केवल आपकी छवि को निखारते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं. गंदे कपड़े पहनने से व्यक्ति के प्रति दूसरों का दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बाधा आती है. इसलिए प्रतिदिन स्नान करें और साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें.

दांतों की सफाई न रखना

जो व्यक्ति अपने दांतों की नियमित सफाई नहीं करता, उस पर भी लक्ष्मी कृपा नहीं होती. गंदे दांत न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि यह आलस्य और लापरवाही का प्रतीक माने जाते हैं. ऐसे लोग अपने कार्यों में भी लापरवाही बरतते हैं. इसलिए हर दिन दांतों की सफाई अवश्य करें, ताकि स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों आपके साथ रहें.

कठोर वाणी का प्रयोग करना

कठोर, कटु और अपमानजनक वाणी का प्रयोग करने वाले लोगों से भी मां लक्ष्मी दूर चली जाती हैं. मधुर वाणी और विनम्र स्वभाव को लक्ष्मी जी का प्रिय गुण माना गया है. जो व्यक्ति दूसरों से प्रेम और करुणा से बात करता है, उसके जीवन में सौभाग्य अपने आप प्रवेश करता है.इसलिए वाणी में कोमलता और व्यवहार में दयालुता लाना अत्यंत आवश्यक है.

आवश्यकता से अधिक भोजन करना

जो व्यक्ति अपनी भूख से अधिक भोजन करता है, वह न केवल शारीरिक रूप से आलसी हो जाता है बल्कि मानसिक रूप से भी सुस्ती का शिकार होता है. अधिक भोजन करने से व्यक्ति में परिश्रम की भावना कम होती है, जिससे लक्ष्मी कृपा दूर चली जाती है. देवी लक्ष्मी उन्हीं पर प्रसन्न होती हैं जो संयमित, परिश्रमी और सक्रिय रहते हैं.

सूर्यास्त के समय सोना

वास्तु और धर्मशास्त्रों के अनुसार, सूर्यास्त के समय सोना अत्यंत अपशकुन माना गया है. इस समय पूजा-पाठ, ध्यान या हल्का व्यायाम करने की सलाह दी जाती है. सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है और लक्ष्मी कृपा घटती है. इसलिए इस समय आलस्य से बचें और धार्मिक या सकारात्मक कार्य करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)