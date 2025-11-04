Advertisement
trendingNow12988145
Hindi Newsधर्म

Garuda Purana: इन 5 आदतों से नाराज हो जाती हैं मां लक्ष्मी, धन की देवी कर देती हैं घर से प्रस्थान!

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में जन्म-मरण और अगले जन्म से जुड़े रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है. जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हिंदू परंपरा के अनुसार उसके घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है. आइए जानते हैं कि कौन से काम करने पर मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 04, 2025, 04:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: इन 5 आदतों से नाराज हो जाती हैं मां लक्ष्मी, धन की देवी कर देती हैं घर से प्रस्थान!

Garuda Purana: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माना गया है. कहा जाता है कि जिन पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, उनके जीवन में धन, वैभव और खुशहाली की कमी नहीं होती. हर व्यक्ति चाहता है कि देवी लक्ष्मी सदैव उसके घर में निवास करें और उनका आशीर्वाद बना रहे. लेकिन कई बार हमारी कुछ आदतें या गलतियां ऐसी होती हैं, जिनसे मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं और घर की सुख-समृद्धि पर नकारात्मक असर पड़ता है. गरुड़ पुराण में एक श्लोक में उन कर्मों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें करने से स्वयं भगवान विष्णु भी लक्ष्मी कृपा से वंचित हो सकते हैं. यह श्लोक इस प्रकार है.

कुचैलिनं दन्तमलोपधारिणं ब्रह्वाशिनं निष्ठुरवाक्यभाषिणम्।
सूर्योदये ह्यस्तमयेपि शायिनं विमुञ्चति श्रीरपि चक्रपाणिम्।।

इस श्लोक का अर्थ है कि मैले कपड़े पहनने वाला, दांत गंदे रखने वाला, अत्यधिक भोजन करने वाला, कठोर वचन बोलने वाला और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोने वाला व्यक्ति, यदि स्वयं भगवान विष्णु भी क्यों न हों, तब भी मां लक्ष्मी उन्हें त्याग देती हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मैले या गंदे वस्त्र पहनना

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति गंदे या फटे पुराने कपड़े पहनता है, उस पर देवी लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होतीं. स्वच्छ और सुगंधित वस्त्र न केवल आपकी छवि को निखारते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं. गंदे कपड़े पहनने से व्यक्ति के प्रति दूसरों का दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बाधा आती है. इसलिए प्रतिदिन स्नान करें और साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें.

दांतों की सफाई न रखना

जो व्यक्ति अपने दांतों की नियमित सफाई नहीं करता, उस पर भी लक्ष्मी कृपा नहीं होती. गंदे दांत न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि यह आलस्य और लापरवाही का प्रतीक माने जाते हैं. ऐसे लोग अपने कार्यों में भी लापरवाही बरतते हैं. इसलिए हर दिन दांतों की सफाई अवश्य करें, ताकि स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों आपके साथ रहें.

कठोर वाणी का प्रयोग करना

कठोर, कटु और अपमानजनक वाणी का प्रयोग करने वाले लोगों से भी मां लक्ष्मी दूर चली जाती हैं. मधुर वाणी और विनम्र स्वभाव को लक्ष्मी जी का प्रिय गुण माना गया है. जो व्यक्ति दूसरों से प्रेम और करुणा से बात करता है, उसके जीवन में सौभाग्य अपने आप प्रवेश करता है.इसलिए वाणी में कोमलता और व्यवहार में दयालुता लाना अत्यंत आवश्यक है.

आवश्यकता से अधिक भोजन करना

जो व्यक्ति अपनी भूख से अधिक भोजन करता है, वह न केवल शारीरिक रूप से आलसी हो जाता है बल्कि मानसिक रूप से भी सुस्ती का शिकार होता है. अधिक भोजन करने से व्यक्ति में परिश्रम की भावना कम होती है, जिससे लक्ष्मी कृपा दूर चली जाती है. देवी लक्ष्मी उन्हीं पर प्रसन्न होती हैं जो संयमित, परिश्रमी और सक्रिय रहते हैं.

यह भी पढ़ें: इन 4 कार्यों से करेंगे दिन की शुरुआत, तो होगा फायदा ही फायदा, होगी खूब तरक्की

सूर्यास्त के समय सोना

वास्तु और धर्मशास्त्रों के अनुसार, सूर्यास्त के समय सोना अत्यंत अपशकुन माना गया है. इस समय पूजा-पाठ, ध्यान या हल्का व्यायाम करने की सलाह दी जाती है. सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है और लक्ष्मी कृपा घटती है. इसलिए इस समय आलस्य से बचें और धार्मिक या सकारात्मक कार्य करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
dk Shivkumar
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
bengaluru news
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
ED
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
Supreme Court
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
Manipur
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
मुंबई हमला करने आए पाकिस्तानियों को जिसने सिखाया क, ख... कसाब का वो दोस्त जिंदा है
2008 mumbai attack
मुंबई हमला करने आए पाकिस्तानियों को जिसने सिखाया क, ख... कसाब का वो दोस्त जिंदा है