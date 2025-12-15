Advertisement
trendingNow13041737
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: जो पुरुष पत्नी से करते हैं क्रूरता, गरुड़ पुराण बताता है उनका कैसा होता है दर्दनाक अंत!

Garuda Purana: जो पुरुष पत्नी से करते हैं क्रूरता, गरुड़ पुराण बताता है उनका कैसा होता है दर्दनाक अंत!

Garuda Purana Punishmunt: गरुड़ पुराण में पत्नी के साथ क्रूरता करने वालों को मिलने वाली सजा का भी जिक्र किया गया है. कहा जाता है कि जो पुरुष पत्नी पर अत्याचार करता है, उसे नरक की घोर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं. आइए जानते हैं कि पत्नी के साथ क्रूर व्यवहार करने वालों को कौन-कौन सी सजा मिलती हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: जो पुरुष पत्नी से करते हैं क्रूरता, गरुड़ पुराण बताता है उनका कैसा होता है दर्दनाक अंत!

Garuda Purana: हिन्दू धर्म के अठारह महापुराणों में से एक, गरुड़ पुराण, भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए गहन संवाद पर आधारित है. यह ग्रंथ केवल मृत्यु के बाद के जीवन, पुनर्जन्म और मोक्ष के मार्ग ही नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर किस प्रकार का दंड मिलता है. गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पत्नी के साथ क्रूरता या दुर्व्यवहार करने वाले पुरुष को मृत्यु के बाद किस प्रकार की भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पत्नी के साथ क्रूरता करने वालों को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है.

पत्नी से क्रूरता की सजा- 'रौरव नरक'

गरुड़ पुराण के सातवें अध्याय में बताया गया है कि जो पति अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार या क्रूरता करता है, उसे मृत्यु के उपरांत सीधे 'रौरव नरक' में स्थान दिया जाता है. इस भयानक नरक में 'रुरु' नामक अत्यंत विषैले और भयंकर सांप रहते हैं, जो उस क्रूर व्यक्ति को लगातार डसते रहते हैं. यह दंड पत्नी के प्रति किए गए मानसिक और शारीरिक अत्याचार के फलस्वरूप मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी से बेवफाई का दंड- 'कुंभिनीपाक नरक'

गरुड़ पुराण के दसवें अध्याय में मुख्य रूप से विवाहेतर संबंधों के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया है. गरुड़ पुराण का श्लोक है- "यस्तु भार्यापरित्य परस्त्रिषु रामेत नरः, स कुंभिनिपके गोरे पच्यते कालसंत्य." यानी जो पुरुष अपनी पत्नी से संबंध अलग करके किसी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, उसे मरने के बाद 'कुंभिनीपाक' नामक भयंकर नरक में भेजा जाता है. इस घोर नरक में उसे समय-समय पर (कालसंत्य) अत्यंत कष्टदायक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं.

यह भी पढ़ें: इन कामों को करते ही कभी खाली नहीं होगा पर्स, पैसों की किल्लत से मिलेगा छुटकारा

भावनाओं की अनदेखी और जबरदस्ती

गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि वह पति जो अपनी पत्नी की भावनाओं की उपेक्षा (इग्नोर) करता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, या उसे कोई भी कार्य करने के लिए जबरदस्ती या मजबूर करता है, वह घोर पाप करता है. ऐसे व्यक्ति का न सिर्फ सांसारिक (लौकिक) जीवन बिगड़ता है, बल्कि वह अपने आध्यात्मिक मार्ग से भी भटक जाता है.

क्यों जरूरी है पत्नी का सम्मान?

पत्नी का सम्मान सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह परिवार की खुशी और स्थिरता की नींव है. पत्नी परिवार को संतुलन, खुशी और आपसी समझ प्रदान करती है. जब पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, तो उनका रिश्ता मजबूत होता है, पति का आत्मविश्वास बढ़ता है, और घर में सकारात्मक एवं शांत माहौल बनता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana punishment

Trending news

जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
Goa Night Club Fire
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
Pahalgam terror attack
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
egg
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
Delhi pollution
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
Pune
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी घोसालकर ने छोड़ी पार्टी
Tejaswi Ghosalkar
BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी घोसालकर ने छोड़ी पार्टी
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
telangana sarpanch election
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
Banke Bihari Temple
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
Tamil Nadu news
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान
Mohammed Moquim
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान