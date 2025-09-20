Garuda Purana: गरुड़ पुराण में छिपा है अमीर बनने का रहस्य, मां लक्ष्मी कृपा पाना चाहते हैं तो आज ही जान लें
Garuda Purana: गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे अच्छे कार्यों का जिक्र किया गया है, जिन्हें करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है. आइए जानते हैं उन शुभ कार्यों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:30 PM IST
Garuda Purana: हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व बताया गया है. यह 18 महापुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें पाप-पुण्य, कर्म, नीति, नियम, मृत्यु-पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक जैसे गूढ़ विषयों का विस्तार से वर्णन है. इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई संवाद को आधार बनाकर कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, कुछ ऐसे आचरण और नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति के जीवन में सफलता, सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. आइए जानते हैं गरुड़ पुराण की खास बातें.

महिलाओं का हमेशा करें सम्मान

गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस घर में महिलाओं का आदर और सम्मान होता है, वहां देवी लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है. इसके विपरीत, जहां महिलाओं का अपमान किया जाता है, वहां से लक्ष्मीजी रुष्ट होकर चली जाती हैं. जो लोग स्त्रियों का अनादर करते हैं, वे जीवन में कष्ट पाते हैं और मृत्यु के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है.

बड़े-बुजुर्गों का करें आदर-सम्मान

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के व्यक्ति को अपने परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता. इसलिए माता-पिता और बड़ों का हमेशा सम्मान करें और उन्हें दुखी करने वाले कार्यों से बचें.

अनैतिक काम से बनाएं दूरी

अनैतिक कार्य या दूसरों का हक छीनकर अर्जित धन स्थायी सुख नहीं देता. लोभ और लालच में किया गया गलत कार्य व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है. ऐसे कर्मों से लक्ष्मीजी भी नाराज हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं.

यह भी पढ़ें: गरुड़ पुराण घर में रखना चाहिए या नहीं, जान लीजिए इसे पढ़ने के खास नियम

दान-पुण्य का महत्व

गरुड़ पुराण में दान को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है. अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता करनी चाहिए. नियमित दान करने से न सिर्फ पाप नष्ट होते हैं, बल्कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Garuda Purana

