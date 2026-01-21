Advertisement
Garuda Purana: जीते जी स्वर्ग जैसा सुख दिला देंगी गरुड़ पुराण की ये बातें, हर स्त्री-पुरुष को माननी चाहिए ये 4 मर्यादाएं!

Garuda Purana: जीते जी स्वर्ग जैसा सुख दिला देंगी गरुड़ पुराण की ये बातें, हर स्त्री-पुरुष को माननी चाहिए ये 4 मर्यादाएं!

Garuda Purana: गरुड़ पुराण का संदेश बहुत आसान है. यह पुराण कहता है कि अनुशासित जीवन ही मोक्ष का द्वार है. चाणक्य कहते हैं कि अगर हम अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तो जीवन में कभी भी अशांति का सामना नहीं करना पड़ेगा.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 21, 2026, 03:20 PM IST
Garuda Purana: जीते जी स्वर्ग जैसा सुख दिला देंगी गरुड़ पुराण की ये बातें, हर स्त्री-पुरुष को माननी चाहिए ये 4 मर्यादाएं!

Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का स्थान बेहद खास है. यह पवित्र ग्रंथ न सिर्फ मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में बताता है, बल्कि जीवित रहते हुए एक आदर्श जीवन जीने की कला भी सिखाता है. भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुआ यह संवाद मानवीय कर्तव्यों, नैतिकता और धर्म का वह आईना है, जो आज के समय में भी बहुत उपयोगी है. इस महापुराण में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए विशिष्ट मर्यादाएं और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो समाज में संतुलन और परिवार में सुख-शांति सुनिश्चित करते हैं. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार, महिला और पुरुष को किन 4 मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए.

पुरुषों के लिए धर्म और मर्यादा 

गरुड़ पुराण के अनुसार, एक पुरुष का चरित्र उसके कर्मों और संयम से परिभाषित होता है. ग्रंथ में पुरुषों के लिए कुछ नियम अनिवार्य बताए गए हैं. पुरुष को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण (संयम) रखना चाहिए. क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग ही उसे श्रेष्ठ बनाता है. पुरुष के लिए जीवन के चार चरणों- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का पालन करना जरूरी है. उसे अपनी आयु के अनुसार इन कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए. माता-पिता और गुरु की सेवा को परम धर्म माना गया है. साथ ही, अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना और परिवार का भरण-पोषण धार्मिक रीति से करना पुरुष का मुख्य दायित्व है. सिर्फ धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है, दान, तप और ईश्वर का स्मरण (जप) पुरुष के आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी हैं.

महिला के लिए संस्कार और शील 

गरुड़ पुराण में स्त्रियों को घर की धुरी माना गया है. उनके लिए बताए गए नियम पारिवारिक अखंडता और व्यक्तिगत गौरव पर आधारित हैं. एक महिला का सबसे कीमती आभूषण उसका उत्तम चरित्र और शालीनता है. समाज और परिवार में उसकी नम्रता ही उसे पूजनीय बनाती है. सास-ससुर का सम्मान और गृह कार्यों में निपुणता एक सुखी गृहस्थ जीवन की नींव है. पति के प्रति निष्ठा और समर्पण को पतिव्रत धर्म के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया गया है. जो स्त्री छल-कपट से दूर रहकर धार्मिक मार्ग का अनुसरण करती है, वह न सिर्फ इस लोक में यश पाती है, बल्कि पुराणों के अनुसार उसे मरणोपरांत उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है.

सामाजिक और पारिवारिक संतुलन का आधार

गरुड़ पुराण कहता है कि स्त्री और पुरुष के कर्तव्य भले ही अलग-अलग हों, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है- धर्म की स्थापना. जहां पुरुष सुरक्षा और आर्थिक आधार प्रदान करता है, वहीं स्त्री संस्कारों और प्रेम से घर को मंदिर बनाती है. जो व्यक्ति (चाहे वह पुरुष हो या स्त्री) अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर अधर्म और कपट का मार्ग चुनता है, उसे यमलोक की कठोर यातनाओं का सामना करना पड़ता है. 

