Garuda Purana: जाग जाएगा सोया हुआ भाग्य! इन चीजों के दर्शन से मिलेगा अक्षय पुण्य और आएगी समृद्धि

Garuda Purana: हिन्दू धर्म के 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान और महत्व है. अक्सर इसे सिर्फ मृत्यु के बाद की गतिविधियों से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन, इसके आचारकांड के नीतिसार अध्याय में सुखी और सफल जीवन जीने के अद्भुत सूत्र दिए गए हैं. गरुड़ पुराण के एक विशेष श्लोक में ऐसी 7 पवित्र चीजों का वर्णन है, जिनके मात्र दर्शन करने से ही मनुष्य को तीर्थ यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है और मानसिक सकारात्मकता बढ़ती है. कहते हैं कि इन सात चीजों को घर में होने से मां लक्ष्मी का वास होता है. साथ ही उनकी कृपा से आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में बताए गए उन 7 पवित्र चीजों के बारे में जिनसे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

गरुड़ पुराण का वह श्लोक

गोमूत्रं गोमयं दुन्धं गोधूलिं गोष्ठगोष्पदम्।

पक्कसस्यान्वितं क्षेत्रं द्ष्टा पुण्यं लभेद् ध्रुवम्।।

गोमूत्र

शास्त्रों में गोमूत्र को औषधीय गुणों का भंडार माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि गोमूत्र में मां गंगा का वास होता है. गरुड़ पुराण के अनुसार,अगर आप इसका सेवन नहीं भी कर पा रहे हैं, तो पवित्र भाव से इसके दर्शन करना भी मन और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है.

गोबर

गाय के गोबर को सनातन धर्म में परम पवित्र और मांगलिक कार्यों का आधार माना गया है. किसी भी पूजा या अनुष्ठान से पहले भूमि को गोबर से लीपना शुभता का प्रतीक है. गरुड़ पुराण कहता है कि गोबर के दर्शन मात्र से व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है.

गाय का दूध



गाय का दूध सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में इसे अमृत के समान माना गया है. यह शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है. शास्त्रों के अनुसार, बर्तन में रखे शुद्ध गाय के दूध के दर्शन करना भी सौभाग्य को जगाने वाला होता है.

गोधूली

जब गायें अपने खुरों से जमीन को खुरचती हैं या शाम के समय झुंड में चलती हैं, तो जो धूल उड़ती है, उसे गोधूली कहा जाता है. यह धूल अत्यंत पवित्र मानी जाती है. मान्यता है कि गोधूली के दर्शन करने से व्यक्ति के अनजाने में हुए पापों का नाश होता है.

गोशाला

गायों के रहने का स्थान यानी गोशाला किसी मंदिर से कम पूजनीय नहीं है. गोशाला की सेवा करना महान कर्म है, लेकिन अगर आप व्यस्तता के कारण सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रद्धा के साथ गोशाला के दर्शन करना भी पुण्य फलदायी और मानसिक शांति देने वाला होता है.

गोखुर

गाय के चरणों (खुरों) में समस्त तीर्थों का वास माना जाता है. किसी महत्वपूर्ण कार्य या यात्रा पर निकलने से पहले यदि गाय के पैरों के दर्शन हो जाएं या आप उनके चरणों की धूल को माथे पर लगाएं, तो उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़

जाती है.

पकी हुई फसलों से लहलहाते खेत

प्रकृति और हरियाली ईश्वर का साक्षात रूप है. जब कोई व्यक्ति अनाज से लदे पके हुए सुनहरे खेतों को देखता है, तो उसके भीतर कृतज्ञता और संतोष का भाव जागता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, पकी हुई फसलों को देखना न सिर्फ आंखों को सुकून देता है, बल्कि यह समृद्धि और पुण्य का भी प्रतीक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)