Garuda Purana: जो व्यक्ति जीवन में करता है ये 5 शुभ कर्म, मृत्यु के बाद भी रहती है उसकी आत्मा अमर

Garuda Purana Work After Death: मृत्यु जीवन का सबसे अटल सत्य है- जिसका जन्म हुआ है, उसका अंत भी निश्चित है. हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार, मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक की प्राप्ति करता है. लेकिन गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे दिव्य उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति की आत्मा सीधे भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को प्राप्त करती है. यह ग्रंथ न सिर्फ मृत्यु के रहस्यों का वर्णन करता है, बल्कि यह भी बताता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में कौन से कर्म मुक्ति का मार्ग खोलते हैं. ऐसे में आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं ऐसे 4 शुभ कर्मों के बारे में, जिन्हें करने से मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है.

मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के उपरांत आत्मा एक ऐसे लोक में जाती है जहां उसके पाप और पुण्य का लेखा-जोखा होता है. उसी आधार पर यह तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग, नरक या बैकुंठ धाम में स्थान मिलेगा. इसलिए कहा गया है कि यदि व्यक्ति मृत्यु से पहले कुछ विशेष उपाय कर ले, तो वह श्रीहरि की शरण में जाकर मोक्ष और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गंगाजल का महत्व

गंगाजल को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी कहा गया है. मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में पवित्र गंगाजल डाला जाए, तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और भगवान उसके पापों को क्षमा कर देते हैं. इससे मृत्यु भी शांतिपूर्वक और बिना कष्ट के होती है.

भगवद गीता का श्रवण

गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के क्षणों में भगवद गीता का पाठ करने या सुनने से आत्मा को सहज गति मिलती है. ऐसा व्यक्ति यमदूतों के भय से मुक्त रहता है और भगवान श्रीकृष्ण के धाम को प्राप्त करता है.

तुलसी का पत्ता

तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है. शास्त्रों में कहा गया है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी पत्र रखा जाए, तो उसकी आत्मा को प्राण त्यागते समय किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती. तुलसी के संपर्क से आत्मा सीधा श्रीहरि के चरणों तक पहुंचती है.

यह भी पढ़ें: इन 5 आदतों से नाराज हो जाती हैं मां लक्ष्मी, धन की देवी कर देती हैं घर से प्रस्थान!

श्रीहरि नाम का जाप

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के समय भगवान विष्णु का नाम स्मरण या जाप करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं. यमराज के दूत उसे नहीं छू पाते और भगवान स्वयं उसकी आत्मा को अपने धाम में स्थान देते हैं.

अंतिम समय में ध्यान रखने योग्य बातें

यदि किसी को यह आभास हो कि मृत्यु निकट है, तो उसे हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। शरीर पर गंगाजल का छिड़काव करें, मुख में थोड़ा गंगाजल डालें, और आस-पास धूप, दीप व अगरबत्ती से वातावरण को पवित्र बनाएं. ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा को परम शांति मिलती है और वह सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)