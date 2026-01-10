Advertisement
trendingNow13069852
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: जीवन में कंगाली और कलह का कारण बनते हैं ये 5 दुर्भाग्यपूर्ण लक्षण, आज ही जान लें गरुड़ पुराण की ये गुप्त बातें

Garuda Purana: जीवन में कंगाली और कलह का कारण बनते हैं ये 5 दुर्भाग्यपूर्ण लक्षण, आज ही जान लें गरुड़ पुराण की ये गुप्त बातें

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में सिर्फ मृत्यु ही नहीं, बल्कि इंसान के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है. गरुड़ पुराण में 5 ऐसे लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिनकी वजह से कोई व्यक्ति कंगाली की स्थिति में पहुंच जाता है. आइए जानते हैं उन 5 बुरे लक्षणों के बारे में जो दुर्भाग्य का कारण बनते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 10, 2026, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: जीवन में कंगाली और कलह का कारण बनते हैं ये 5 दुर्भाग्यपूर्ण लक्षण, आज ही जान लें गरुड़ पुराण की ये गुप्त बातें

Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इसमें जीवन, मृत्यु तथा पुनर्जन्म के रहस्यों को बहुत गहराई से समझाया गया है. अक्सर लोग इसे सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़े जाने वाले ग्रंथ के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में यह पुराण हमें सुखी और मर्यादित जीवन जीने का रास्ता भी दिखाता है. इस ग्रंथ में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके सुख और दुख का निर्धारण करते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, कुछ ऐसी स्थितियां और लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के दुर्भाग्य की ओर इशारा करते हैं. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में किन 5 बुरे लक्षणों को लेकर क्या कड़ी चेतावनी दी गई है.

मृत्यु के बाद ही क्यों पढ़ते हैं गरुड़ पुराण

हिंदू धर्म में किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने की परंपरा है. मान्यता है कि इसे सुनने से मृत आत्मा को मोह-माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है और उसे सद्गति प्राप्त होती है. यह ग्रंथ आत्मा को मृत्यु के बाद की यात्रा और यमलोक के कष्टों के बारे में सचेत करता है, ताकि वह मोक्ष की ओर बढ़ सके.

Add Zee News as a Preferred Source

गरुड़ पुराण के अनुसार दुर्भाग्य के 5 बड़े संकेत

संतान का बुद्धिहीन या कुमार्गगामी होना- यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन-संपत्ति है, लेकिन उसकी संतान बुद्धिमान नहीं है या गलत रास्तों पर चल रही है, तो वह सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है. गरुड़ पुराण के अनुसार, मूर्ख संतान कुल का नाश करती है और व्यक्ति के बुढ़ापे को कष्टकारी बना देती है.

घर में अकारण कलह करने वाली पत्नी- शास्त्रों में पत्नी को गृहलक्ष्मी कहा गया है. लेकिन अगर घर की स्त्री बिना किसी ठोस कारण के हर समय वाद-विवाद और कलह करती रहे, तो उस घर की बरकत समाप्त हो जाती है. ऐसी स्थिति व्यक्ति की खराब किस्मत और मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण बनती है.

परिवार में लगातार बीमारी का वास- अगर आपके घर का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है और धन का एक बड़ा हिस्सा दवाइयों में खर्च हो रहा है, तो यह दुर्भाग्य का संकेत है. गरुड़ पुराण कहता है कि अकारण बीमारियां पितृ दोष या बुरे कर्मों का फल हो सकती हैं, जो परिवार की उन्नति को रोक देती हैं.

यह भी पढ़ें: अगले जन्म में गिद्ध बनकर पैदा होते हैं ऐसे लोग, आज ही जान लें अपनी आदतों का भविष्य!

स्वच्छता के बाद भी बनी रहने वाली गंदगी- जिस घर में लगातार साफ-सफाई के बावजूद दरिद्रता, सीलन या गंदगी का आभास होता रहता है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता. गरुड़ पुराण के अनुसार, घर में अकारण अस्वच्छता का बने रहना आने वाली कंगाली और दरिद्रता का पूर्व संकेत है.

समाज में बिना कारण अपमानित होना- अगर कोई व्यक्ति अपने आचरण में सही है, फिर भी उसे परिवार या समाज में बार-बार अकारण तिरस्कार और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, तो यह उसके दुर्भाग्य की निशानी है. यश और कीर्ति का नष्ट होना व्यक्ति के अस्तित्व को खत्म कर देता है.

क्या है इसका समाधान?

गरुड़ पुराण के अनुसार, इन दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति को दान-पुण्य, पितरों का श्राद्ध और भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए. अपने कर्मों में सुधार और सात्विक जीवन शैली अपनाकर इन कष्टों को कम किया जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
bengaluru news
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
West Bengal
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
plane crash news
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
Mamata Banerjee
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
Ajit Doval
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
Noor Ahmad Noor
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
Asaduddin Owaisi
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
Pakistan
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
Somnath Mandir
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
Asaduddin Owaisi
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना