Garuda Purana: जीवन में कंगाली और कलह का कारण बनते हैं ये 5 दुर्भाग्यपूर्ण लक्षण, आज ही जान लें गरुड़ पुराण की ये गुप्त बातें

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में सिर्फ मृत्यु ही नहीं, बल्कि इंसान के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है. गरुड़ पुराण में 5 ऐसे लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिनकी वजह से कोई व्यक्ति कंगाली की स्थिति में पहुंच जाता है. आइए जानते हैं उन 5 बुरे लक्षणों के बारे में जो दुर्भाग्य का कारण बनते हैं.
Trending Photos
Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इसमें जीवन, मृत्यु तथा पुनर्जन्म के रहस्यों को बहुत गहराई से समझाया गया है. अक्सर लोग इसे सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़े जाने वाले ग्रंथ के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में यह पुराण हमें सुखी और मर्यादित जीवन जीने का रास्ता भी दिखाता है. इस ग्रंथ में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके सुख और दुख का निर्धारण करते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, कुछ ऐसी स्थितियां और लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के दुर्भाग्य की ओर इशारा करते हैं. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में किन 5 बुरे लक्षणों को लेकर क्या कड़ी चेतावनी दी गई है.
मृत्यु के बाद ही क्यों पढ़ते हैं गरुड़ पुराण
हिंदू धर्म में किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने की परंपरा है. मान्यता है कि इसे सुनने से मृत आत्मा को मोह-माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है और उसे सद्गति प्राप्त होती है. यह ग्रंथ आत्मा को मृत्यु के बाद की यात्रा और यमलोक के कष्टों के बारे में सचेत करता है, ताकि वह मोक्ष की ओर बढ़ सके.
गरुड़ पुराण के अनुसार दुर्भाग्य के 5 बड़े संकेत
संतान का बुद्धिहीन या कुमार्गगामी होना- यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन-संपत्ति है, लेकिन उसकी संतान बुद्धिमान नहीं है या गलत रास्तों पर चल रही है, तो वह सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है. गरुड़ पुराण के अनुसार, मूर्ख संतान कुल का नाश करती है और व्यक्ति के बुढ़ापे को कष्टकारी बना देती है.
घर में अकारण कलह करने वाली पत्नी- शास्त्रों में पत्नी को गृहलक्ष्मी कहा गया है. लेकिन अगर घर की स्त्री बिना किसी ठोस कारण के हर समय वाद-विवाद और कलह करती रहे, तो उस घर की बरकत समाप्त हो जाती है. ऐसी स्थिति व्यक्ति की खराब किस्मत और मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण बनती है.
परिवार में लगातार बीमारी का वास- अगर आपके घर का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है और धन का एक बड़ा हिस्सा दवाइयों में खर्च हो रहा है, तो यह दुर्भाग्य का संकेत है. गरुड़ पुराण कहता है कि अकारण बीमारियां पितृ दोष या बुरे कर्मों का फल हो सकती हैं, जो परिवार की उन्नति को रोक देती हैं.
यह भी पढ़ें: अगले जन्म में गिद्ध बनकर पैदा होते हैं ऐसे लोग, आज ही जान लें अपनी आदतों का भविष्य!
स्वच्छता के बाद भी बनी रहने वाली गंदगी- जिस घर में लगातार साफ-सफाई के बावजूद दरिद्रता, सीलन या गंदगी का आभास होता रहता है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता. गरुड़ पुराण के अनुसार, घर में अकारण अस्वच्छता का बने रहना आने वाली कंगाली और दरिद्रता का पूर्व संकेत है.
समाज में बिना कारण अपमानित होना- अगर कोई व्यक्ति अपने आचरण में सही है, फिर भी उसे परिवार या समाज में बार-बार अकारण तिरस्कार और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, तो यह उसके दुर्भाग्य की निशानी है. यश और कीर्ति का नष्ट होना व्यक्ति के अस्तित्व को खत्म कर देता है.
क्या है इसका समाधान?
गरुड़ पुराण के अनुसार, इन दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति को दान-पुण्य, पितरों का श्राद्ध और भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए. अपने कर्मों में सुधार और सात्विक जीवन शैली अपनाकर इन कष्टों को कम किया जा सकता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)