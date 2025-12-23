Advertisement
Garuda Purana: गरुड़ पुराण की ये 4 आदतें बदल देंगी आपकी तकदीर, हर काम में मिलेगी सफलता

Garuda Purana: गरुड़ पुराण की ये 4 आदतें बदल देंगी आपकी तकदीर, हर काम में मिलेगी सफलता

Garuda Purana Auspicious Works: गरुड़ पुराण को लेकर अक्सर लोगों के मन में भ्रम बना रहता है कि इसमें सिर्फ मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में बताया है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है. दरअसल गरुड़ पुराण में 4 कर्मों का जिक्र किया गया है, जिन्हें रोजाना करने से व्यक्ति का भाग्योदय हो सकता है. आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 23, 2025, 06:17 PM IST
Garuda Purana: गरुड़ पुराण की ये 4 आदतें बदल देंगी आपकी तकदीर, हर काम में मिलेगी सफलता

Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित है. अक्सर लोग इसे सिर्फ मृत्यु के बाद की स्थितियों से जोड़कर देखते हैं. लेकिन, वास्तव में यह पुराण जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला सिखाता है. मान्यता है कि गरुड़ पुराण में बताए गए नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति न सिर्फ मानसिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि वह सदैव सौभाग्यशाली भी बना रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं उन 4 प्रकार के कार्यों के बारे में,  जिन्हें करने से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है. 

भगवान के दर्शन से करें दिन की शुरुआत

गरुड़ पुराण के अनुसार, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण या दर्शन करना चाहिए. जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत पूजा-पाठ और शुद्ध मन से करता है, उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहता है. नियमित भक्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है और ईश्वर की कृपा से कठिन कार्य भी सुगमता से पूर्ण हो जाते हैं.

भोजन से पहले भगवान को भोग

हिंदू संस्कृति में अन्न को ब्रह्म माना गया है. गरुड़ पुराण कहता है कि भोजन ग्रहण करने से पूर्व उसका एक अंश भगवान को भोग के रूप में समर्पित करना चाहिए. इसके साथ ही, अगर आपके दरवाजे पर कोई भूखा या जरूरतमंद आए, तो उसे भोजन जरूर कराएं. ऐसा इसलिए क्यों कि यह महान पुण्य का काम है. ऐसा करने से घर में कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है.

यह भी पढ़ें: क्या आपको दिख रहे हैं ये संकेत? मृत्यु से पहले की वो 6 बातें, जिन्हें कोई नहीं टाल सकता

सामर्थ्य अनुसार दान-पुण्य

दान सिर्फ धन का नहीं, बल्कि विद्या, समय या सहयोग का भी हो सकता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा परोपकार में लगाने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं. जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से नियमित दान करता है, उसके जीवन की बाधाएं अपने आप ही समाप्त होने लगती हैं और उसे मानसिक संतोष प्राप्त होता है.

आत्म-निरीक्षण 

गरुड़ पुराण व्यक्ति को आत्म-मंथन की सलाह देता है. दिन भर की भागदौड़ के बाद कुछ समय एकांत में बैठकर यह सोचना चाहिए कि आज आपने क्या अच्छा किया और कहां चूक हुई. अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही उन्नति का मार्ग है. गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति का चरित्र निखरता है और वह सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Garuda Purana

