Garuda Purana: जीवन में बढ़ते दुख के पीछे छिपे होते हैं ये 4 कारण, जानें दूर करने के अचूक उपाय

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, जो कि जीवन में बढ़ते दुख का कारण बनती हैं. ऐसे में आइए गरुड़ पुराण के अनुसार, उन चार परिस्थितियों के बारे में जानते हैं, जो दुख का कारण बनती हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 29, 2025, 03:39 PM IST
Garuda Purana: जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ अच्छा चलता है, तो कभी ऐसी घड़ियां भी आ जाती हैं जो व्यक्ति को भीतर तक हिला देती हैं. सुख स्थायी नहीं होता और न ही दुख हमेशा के लिए रहता है. इसलिए कहा जाता है कि अच्छे समय में भी सावधान रहें और बुरे वक्त में धैर्य बनाए रखें. कई बार व्यक्ति हर संभव उपाय आजमाता है ताकि दुखों से मुक्ति मिल सके, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो जीवन के सबसे बड़े कष्ट का कारण बन जाती हैं. इन स्थितियों से इंसान मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होने लगता है. हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में ऐसी ही परिस्थितियों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि इनसे कैसे निपटा जाए. भगवान विष्णु द्वारा कही गई शिक्षाओं में इन चार स्थितियों को विशेष रूप से जीवन में दुख का प्रमुख कारण माना गया है. आइए जानते हैं कि कौन सी 4 परिस्थितियां जीवन में दुख को बढ़ाती हैं.

जीवनसाथी का लगातार बीमार रहना

अगर जीवनसाथी लंबे समय तक बीमार रहे या गंभीर रोग से पीड़ित हो जाए, तो परिवार पर गहरा प्रभाव पड़ता है. न सिर्फ घर का वातावरण भारी हो जाता है, बल्कि व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि पहले किसका ध्यान रखे-साथी का, खुद का या परिवार का. ऐसी स्थिति आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से चुनौतीपूर्ण होती है. गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे समय में जीवनसाथी की सेवा सबसे बड़ा धर्म है. पूरा सहयोग, प्रेम और धैर्य रिश्ते को मजबूत बनाते हैं और दुखों का प्रभाव कम करते हैं.

छोटे व्यक्ति द्वारा अपमानित होना

हर इंसान सम्मान चाहता है, खासकर अपने से छोटे लोगों से. अगर कोई छोटा उम्र या पद वाला व्यक्ति अपमानित कर दे, तो यह आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचाता है. ऐसी स्थिति में गुस्सा और विवाद बढ़ने की संभावना भी रहती है. गरुड़ पुराण की सलाह है कि ऐसी परिस्थिति में शांत रहें और वाद-विवाद से बचें. जहां अपमान हो रहा हो, वहां से तुरंत हट जाना ही बुद्धिमानी है. इससे आप अनावश्यक तनाव और संघर्ष से बच जाते हैं.

जीवनसाथी से विश्वासघात मिलना

पति-पत्नी का रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है. अगर उसी रिश्ते में धोखा मिल जाए, तो व्यक्ति भीतर से टूट जाता है. इससे उसका निजी जीवन ही नहीं, परिवार भी बिखर सकता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, पति और पत्नी दोनों को रिश्ते में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए. विश्वासघात किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक है.

बार-बार असफलता का सामना करना

लगातार मेहनत करने के बावजूद यदि व्यक्ति बार-बार असफल होता रहे, तो वह निराशा और अवसाद की ओर बढ़ने लगता है. यह स्थिति भी अत्यंत पीड़ादायक होती है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे समय में अपने कार्यों और तरीकों का पुनर्मूल्यांकन करें. सोचें कि कहां कमी रह गई, कौन-सी रणनीति गलत थी, फिर उसी अनुसार सुधार करें. गलती का पता चल जाए, तो सफलता की राह आसान हो जाती है.

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Garuda Purana

