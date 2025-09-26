Garuda Purana: मृत्यु को बुलावा देती हैं ये 5 चीजें, जल्द बना लें दूरी वरना नर्क बन जाएगी जिंदगी

Garuda Purana: हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. यह 18 महापुराणों में गिना जाता है और इसे वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना गया है. शास्त्रों में उल्लेख है कि गरुड़ पुराण का श्रवण करने से व्यक्ति को धर्म और ज्ञान की गहरी समझ मिलती है. आमतौर पर इस ग्रंथ का पाठ किसी परिजन की मृत्यु के उपरांत किया जाता है, क्योंकि इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है. मान्यता है कि मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ आत्मा को मोक्ष और सद्गति की ओर ले जाता है. यह ग्रंथ व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है और उसे अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने की सीख देता है. इसके नियमित पाठ से इंसान दुख और क्लेश से दूर होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है. साथ ही, गरुड़ पुराण में पांच ऐसी चीजों का उल्लेख है, जिनसे संपर्क जीवन में संकट ला सकता है.

अवगुणी पत्नी

गरुड़ पुराण कहता है कि गुणवान और सुशील पत्नी घर में सुख-शांति और आनंद का कारण बनती है. जबकि, क्रोधी और अवगुणों वाली पत्नी पति के जीवन को कठिन बना सकती है. ऐसी स्त्री स्वार्थवश परिवार को भी संकट में डाल सकती है, इसलिए इससे सावधानी बरतनी चाहिए.

बुरा मित्र

सच्चा मित्र जीवन का सहारा होता है, लेकिन गलत संगति या बुरा दोस्त व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है. ऐसे दोस्त अपने लाभ के लिए धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाते. इसलिए गरुड़ पुराण में बुरे मित्रों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है.

धोखेबाज नौकर

गरुड़ पुराण में कहा गया है कि नौकरों से आवश्यकता से अधिक मेलजोल खतरनाक हो सकता है. परिवार के रहस्य या निजी बातें उन्हें बताना नुकसानदायक हो सकता है. चालाक नौकर परिस्थिति का फायदा उठाकर मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.

सांप

गरुड़ पुराण में चेताया गया है कि सांप को कभी भी साधारण जीव समझकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए. इससे उलझना जीवन को जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि उसका विष प्राणघातक होता है.

आग

आग को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी तबाही मचा सकती है. लापरवाही बरतना जान-माल के लिए घातक साबित हो सकता है. इसलिए आग को हमेशा नियंत्रित और सुरक्षित ढंग से रखना चाहिए.

