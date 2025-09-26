Advertisement
trendingNow12937616
Hindi Newsधर्म

Garuda Purana: मृत्यु को बुलावा देती हैं ये 5 चीजें, जल्द बना लें दूरी वरना नर्क बन जाएगी जिंदगी

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में जिंदगी को खुशहाल रखने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि कौन सी 5 चीजें मृत्यु को बुलावा देती हैं और किन 5 पांच चीजों से तुरंत दूरी बना लेना चाहिए. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: मृत्यु को बुलावा देती हैं ये 5 चीजें, जल्द बना लें दूरी वरना नर्क बन जाएगी जिंदगी

Garuda Purana: हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. यह 18 महापुराणों में गिना जाता है और इसे वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना गया है. शास्त्रों में उल्लेख है कि गरुड़ पुराण का श्रवण करने से व्यक्ति को धर्म और ज्ञान की गहरी समझ मिलती है. आमतौर पर इस ग्रंथ का पाठ किसी परिजन की मृत्यु के उपरांत किया जाता है, क्योंकि इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है. मान्यता है कि मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ आत्मा को मोक्ष और सद्गति की ओर ले जाता है. यह ग्रंथ व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है और उसे अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने की सीख देता है. इसके नियमित पाठ से इंसान दुख और क्लेश से दूर होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है. साथ ही, गरुड़ पुराण में पांच ऐसी चीजों का उल्लेख है, जिनसे संपर्क जीवन में संकट ला सकता है.

अवगुणी पत्नी

गरुड़ पुराण कहता है कि गुणवान और सुशील पत्नी घर में सुख-शांति और आनंद का कारण बनती है. जबकि, क्रोधी और अवगुणों वाली पत्नी पति के जीवन को कठिन बना सकती है. ऐसी स्त्री स्वार्थवश परिवार को भी संकट में डाल सकती है, इसलिए इससे सावधानी बरतनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

बुरा मित्र

सच्चा मित्र जीवन का सहारा होता है, लेकिन गलत संगति या बुरा दोस्त व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है. ऐसे दोस्त अपने लाभ के लिए धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाते. इसलिए गरुड़ पुराण में बुरे मित्रों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है.

धोखेबाज नौकर

गरुड़ पुराण में कहा गया है कि नौकरों से आवश्यकता से अधिक मेलजोल खतरनाक हो सकता है. परिवार के रहस्य या निजी बातें उन्हें बताना नुकसानदायक हो सकता है. चालाक नौकर परिस्थिति का फायदा उठाकर मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इन 4 कार्यों से करेंगे दिन की शुरुआत, तो होगा फायदा ही फायदा, होगी खूब तरक्की

सांप

गरुड़ पुराण में चेताया गया है कि सांप को कभी भी साधारण जीव समझकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए. इससे उलझना जीवन को जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि उसका विष प्राणघातक होता है.

आग

आग को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी तबाही मचा सकती है. लापरवाही बरतना जान-माल के लिए घातक साबित हो सकता है. इसलिए आग को हमेशा नियंत्रित और सुरक्षित ढंग से रखना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
Ayodhya case
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
;