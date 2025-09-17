Garuda Purana: घर में कलह-क्लेश की वजह हैं ये 3 आदतें, ऐसे घरों में कभी नहीं होता मां लक्ष्मी का प्रवेश
Garuda Purana Bad Habit: गरुड़ पुराण (Garuda Puran) हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ होने के साथ ही 18 महापुराणों में एक है. इस ग्रंथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. इस महान ग्रंथ के अधिकाष्ठा श्रीहरि विष्णु हैं और इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 17, 2025, 03:28 PM IST
Garuda Purana: गरुड़ पुराण को हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिना जाता है. इसमें सिर्फ मृत्यु के बाद के रहस्यों का ही वर्णन नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले उपदेश और नीतियां भी बताई गई हैं. भगवान विष्णु द्वारा बताए गए इन सिद्धांतों का पालन करने से मनुष्य अनेक समस्याओं से मुक्त होकर सुखी और संतुलित जीवन जी सकता है. गरुड़ पुराण में तीन ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है, जिनकी वजह से घर में कलह-क्लेश का माहौल रहता है. इसके अलावा जो लोग ये काम करते हैं, उनके घरों कभी भी मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है. आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में बताए गईं उन तीन आदतों के बारे में.

धर्म और नीति से जुड़े उपदेश

गरुड़ पुराण में धर्म-कर्म और दैनिक जीवन से जुड़ी कई बातें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं. इसमें समझाया गया है कि कुछ आदतें अगर समय पर नहीं सुधारी गईं, तो घर में अशांति और कलह का वातावरण बन जाता है. ऐसी स्थिति में अलक्ष्मी का वास हो जाता है, जिन्हें दरिद्रता और अभाव की देवी माना गया है. यही कारण है कि घर की सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए गलत आदतों को समय रहते छोड़ना आवश्यक है.

घर में कबाड़ इकट्ठा करना

बहुत से लोग पुराने और बेकार सामान को घर में सहेजकर रखते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार यह आदत दरिद्रता को आकर्षित करती है. जहां कबाड़ जमा होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा तेजी से फैलती है. इसके कारण घर के सदस्यों में विवाद और अशांति बढ़ती है. इसलिए अनावश्यक वस्तुओं को तुरंत घर से बाहर निकालना चाहिए.

रसोई की सफाई में लापरवाही

रसोई को घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि यहां मां अन्नपूर्णा का वास होता है. लेकिन कई लोग रसोई को गंदा छोड़ देते हैं, खासकर रात में जूठे बर्तन सिंक में डालकर सो जाते हैं. यह आदत परिवार में झगड़े और क्लेश का कारण बनती है. गरुड़ पुराण के अनुसार, रात को सोने से पहले बर्तन धोकर और रसोई को साफ करके ही विश्राम करना चाहिए.

घर की नियमित साफ-सफाई न करना

जिस घर में स्वच्छता होती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है. वहीं गंदगी और अव्यवस्था वाले घरों में अलक्ष्मी का निवास होता है. गंदगी न केवल निर्धनता लाती है, बल्कि घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाती है. यही कारण है कि गरुड़ पुराण में प्रतिदिन घर की साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

