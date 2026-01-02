Garuda Purana: बेडरूम में सोने से पहले जरूर करें ये 3 काम, पति-पत्नी के बीच कभी नहीं होगा झगड़ा

Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है. अक्सर लोग इसे सिर्फ मृत्यु के बाद की स्थितियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें सुखी और सफल जीवन जीने के कई व्यावहारिक सूत्र भी दिए गए हैं. गरुड़ पुराण के आचारकांड के अंतर्गत नीतिसार अध्याय में वैवाहिक संबंधों की मधुरता और घर की बरकत को लेकर महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, अगर पति-पत्नी के बीच अक्सर तनाव रहता है या घर में अशांति बनी रहती है, तो इसके पीछे कुछ दोष हो सकते हैं. गरुड़ पुराण की मानें तो घर की सुख-शांति बनाए रखने के लिए इन तीन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सोने से पहले किन कार्यों को निपटा लेना चाहिए, ताकि घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहे.

घर से बाहर करें कबाड़

चाणक्य नीति के अनुसार, घर में जमा फालतू सामान और कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है. अगर घर में जंग लगा लोहा, टूटा-फूटा फर्नीचर, बेकार पड़ी चाबियां या चटके हुए बर्तन रखे हैं, तो यह सीधे तौर पर घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य और संबंधों को प्रभावित करता है. ऐसी वस्तुओं से घर में दरिद्रता का वास होता है और छोटी-छोटी बातों पर पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ता है. सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए समय-समय पर बेकार की वस्तुओं को घर से हटाते रहना चाहिए.

वातावरण को रखें शुद्ध

घर का माहौल व्यक्ति के स्वभाव को निर्धारित करता है. नीतिसार बताता है कि जिस घर में गंदगी और दूषित वातावरण होता है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता और परिवार के सदस्यों में सामंजस्य की कमी हो जाती है. ऐसे में घर को हमेशा साफ-सुथरा रखें. इसके अलावा रोजाना सुबह घर के मंदिर में दीप जलाएं और धूप या गूगल का धुआं करें. घर में मंत्रों का उच्चारण या छोटा सा हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम और विश्वास बना रहता है.

रात को जूठे बर्तन छोड़ने की गलती न करें

अक्सर आलस्य के कारण लोग रात के भोजन के बाद बर्तनों को सिंक में जूठा छोड़ देते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, यह आदत आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह का मुख्य कारण बनती है. जूठे बर्तन रात भर घर में रखने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है, जिससे परिवार की एकता भंग होती है. इससे न सिर्फ स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि संबंधों में भी कड़वाहट आने लगती है. इसलिए रात को सोने से पहले रसोई की सफाई और बर्तनों का स्वच्छ होना जरूरी है.

