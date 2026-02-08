Garuda Purana: बेजुबान जीवों पर अत्याचार करने वालों को नर्क में मिलती है ये भयानक सजा, जानें गरुड़ पुराण की चेतावनी

Garuda Purana: सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण व्यक्ति के कर्मों और उनके परिणामों का आईना है. गरुड़ पुराण न सिर्फ जीवन जीने के नियम को बताता है, बल्कि यह चेतावनी भी देता है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब यमलोक में किस प्रकार होता है. खासतौर पर जो मनुष्य स्वार्थ, स्वाद या क्रूरतावश बेजुबान प्राणियों को कष्ट देते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में बेहद कठोर दंडों का विधान है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, बेजुबानों पर अत्याचार करने वालों को यमलोक में भयानक सजा दी जाती है. इसलिए कहा जाता है कि बेजुबानों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि जो लोग बेजुबानों पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में किस प्रकार की सजा का प्रावधन है.

स्वाद और लोभ की क्या है सजा

जो लोग केवल अपनी जिह्वा के स्वाद या धन के लालच में निर्दोष पशुओं की बलि देते हैं या उनकी हत्या करते हैं, उन्हें तामिस्र नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं. यहां जीवात्मा को घोर अंधकार वाली कोठरियों में रखा जाता है और यमदूत लोहे की गर्म छड़ों से उसे तब तक पीटते हैं जब तक वह बेकार न हो जाए. यह दंड आत्मा को उस तड़प का आभास कराने के लिए है जो उसने उस जीव को दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

पक्षियों पर अत्याचार का फल

बिना किसी कारण पक्षियों का शिकार करने वाले या छोटे जीवों को प्रताड़ित करने वाले मनुष्यों को काकोलूकीय नरक में स्थान मिलता है. यहां दंड का स्वरूप अत्यंत भयावह है. भयानक आकार वाले कौवे, गिद्ध और उल्लू उस पापी जीवात्मा के शरीर को अपने पंजों और चोंच से लगातार नोचते रहते हैं.

जलीय जीवों की हत्या का परिणाम

मछलियों, कछुओं या अन्य जलचर जीवों को बेवजह कष्ट देने वालों के लिए कृमिभोज्य नरक का प्रावधान है. यहां पापी को कीड़ों से भरे एक कुंड में फेंक दिया जाता है, जहां हजारों विषैले कीड़े और जीव उस जीवात्मा के शरीर को कुतरते हैं. तड़प असहनीय होती है, लेकिन कर्मों का फल पूरा होने तक आत्मा को वहां से मुक्ति नहीं मिलती.

यह भी पढ़ें: कौन से कर्म मनुष्य को बनाते हैं 'पाप का भागी', इन गलतियों से मिलेगी नर्क की यातनाएं

गौहत्या और पालतू जीवों से विश्वासघात

सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है. गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति गौहत्या करता है या अपने घर के पालतू जीवों (जैसे कुत्ता, बिल्ली) को मारता है, उसे सूलप्रोत नरक में भेजा जाता है. यहां आत्मा को लोहे के तीखे शूलों (भाले) पर बार-बार पिरोया जाता है.

क्रूरता की पराकाष्ठा का दंड

यह नरक उन लोगों के लिए है जो अत्यंत हिंसक और क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं और जीवों को तड़पा-तड़पा कर मारने में आनंद लेते हैं. महापाचक नरक में आत्मा को दहकती हुई आग की ज्वालाओं में फेंक दिया जाता है. यहां की आग ऐसी होती है जिसमें आत्मा लगाताक जलती तो है, लेकिन भस्म नहीं होती, ताकि वह अपने किए गए पापों की सजा को लंबे समय तक महसूस कर सके.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)