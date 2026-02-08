Garuda Purana: बेजुबान जीवों पर अत्याचार करने वालों को नर्क में मिलती है ये भयानक सजा, जानें गरुड़ पुराण की चेतावनी

Advertisement
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: बेजुबान जीवों पर अत्याचार करने वालों को नर्क में मिलती है ये भयानक सजा, जानें गरुड़ पुराण की चेतावनी

Garuda Purana: अक्सर देखा जाता है कि लोग बेजुबानों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर बेजुबानों को कष्ट पहुंचाने वालो को मृत्यु के बार यमलोक में कौन सी सजा दी जाती है. साथ ही ऐसे कुकृत्य करने वालों के साथ नर्क में क्या-क्या होता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:59 PM IST
Garuda Purana: सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण व्यक्ति के कर्मों और उनके परिणामों का आईना है. गरुड़ पुराण न सिर्फ जीवन जीने के नियम को बताता है, बल्कि यह चेतावनी भी देता है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब यमलोक में किस प्रकार होता है. खासतौर पर जो मनुष्य स्वार्थ, स्वाद या क्रूरतावश बेजुबान प्राणियों को कष्ट देते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में बेहद कठोर दंडों का विधान है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, बेजुबानों पर अत्याचार करने वालों को यमलोक में भयानक सजा दी जाती है. इसलिए कहा जाता है कि बेजुबानों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि जो लोग बेजुबानों पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में किस प्रकार की सजा का प्रावधन है.

स्वाद और लोभ की क्या है सजा

जो लोग केवल अपनी जिह्वा के स्वाद या धन के लालच में निर्दोष पशुओं की बलि देते हैं या उनकी हत्या करते हैं, उन्हें तामिस्र नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं. यहां जीवात्मा को घोर अंधकार वाली कोठरियों में रखा जाता है और यमदूत लोहे की गर्म छड़ों से उसे तब तक पीटते हैं जब तक वह बेकार न हो जाए. यह दंड आत्मा को उस तड़प का आभास कराने के लिए है जो उसने उस जीव को दी थी.

पक्षियों पर अत्याचार का फल

बिना किसी कारण पक्षियों का शिकार करने वाले या छोटे जीवों को प्रताड़ित करने वाले मनुष्यों को काकोलूकीय नरक में स्थान मिलता है. यहां दंड का स्वरूप अत्यंत भयावह है. भयानक आकार वाले कौवे, गिद्ध और उल्लू उस पापी जीवात्मा के शरीर को अपने पंजों और चोंच से लगातार नोचते रहते हैं. 

जलीय जीवों की हत्या का परिणाम

मछलियों, कछुओं या अन्य जलचर जीवों को बेवजह कष्ट देने वालों के लिए कृमिभोज्य नरक का प्रावधान है. यहां पापी को कीड़ों से भरे एक कुंड में फेंक दिया जाता है, जहां हजारों विषैले कीड़े और जीव उस जीवात्मा के शरीर को कुतरते हैं. तड़प असहनीय होती है, लेकिन कर्मों का फल पूरा होने तक आत्मा को वहां से मुक्ति नहीं मिलती.

गौहत्या और पालतू जीवों से विश्वासघात

सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है. गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति गौहत्या करता है या अपने घर के पालतू जीवों (जैसे कुत्ता, बिल्ली) को मारता है, उसे सूलप्रोत नरक में भेजा जाता है. यहां आत्मा को लोहे के तीखे शूलों (भाले) पर बार-बार पिरोया जाता है. 

क्रूरता की पराकाष्ठा का दंड

यह नरक उन लोगों के लिए है जो अत्यंत हिंसक और क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं और जीवों को तड़पा-तड़पा कर मारने में आनंद लेते हैं. महापाचक नरक में आत्मा को दहकती हुई आग की ज्वालाओं में फेंक दिया जाता है. यहां की आग ऐसी होती है जिसमें आत्मा लगाताक जलती तो है, लेकिन भस्म नहीं होती, ताकि वह अपने किए गए पापों की सजा को लंबे समय तक महसूस कर सके.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Garuda Purana

