Advertisement
trendingNow13097862
Hindi Newsधर्मGaruda Purana: भूलकर भी अशुभ घड़ी में न करें ये गलतियां, वरना राजा को रंक बनते नहीं लगती देर!

Garuda Purana: भूलकर भी अशुभ घड़ी में न करें ये गलतियां, वरना राजा को रंक बनते नहीं लगती देर!

Garuda Purana: गरुड़ पुराण की कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का संचार भी कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अशुभ समय में कौन-कौन से काम निषेध हैं

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 04, 2026, 04:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: भूलकर भी अशुभ घड़ी में न करें ये गलतियां, वरना राजा को रंक बनते नहीं लगती देर!
Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं थी तो राहुल गांधी को कैसे मिली? संसद में सब दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं थी तो राहुल गांधी को कैसे मिली? संसद में सब दिखाया