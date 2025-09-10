Garuda Purana: इन 3 कामों को भूलकर भी ना छोड़े अधूरा, वरना भोगना पड़ेगा नर्क के समान कष्ट
Garuda Purana: इन 3 कामों को भूलकर भी ना छोड़े अधूरा, वरना भोगना पड़ेगा नर्क के समान कष्ट

Garuda Purana Inauspicious Work: गरुड़ पुराण में जीवन-मरण से जुड़ी तमाम बातों का जिक्र किया गया है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, तीन कामों को भूलकर भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए. आइए जानते हैं उन 3 कार्यों के बारे में. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 10, 2025, 03:20 PM IST
Garuda Purana: इन 3 कामों को भूलकर भी ना छोड़े अधूरा, वरना भोगना पड़ेगा नर्क के समान कष्ट

Garuda Purana: अठारह महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है, जिसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई बातचीत का उल्लेख है. शास्त्रों के मानें तो गरुड़ पुराण विष्णु का ही एक हिस्सा है, जिसमें जन्म, मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं का विस्तार के वर्णन किया गया है. इसके अलावा इस पुराण में मानव जीवन से जुड़े कई ऐसे गूढ़ रहस्यों की चर्चा की गई है, जिससे इंसान का जीवन खुशहाल और सुखी बन सकता है. कहा जाता है कि गरुड़ पुराण की बातों का पालन करने से व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है. इसके साथ ही गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया है, जिन्हें भूलकर भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए. गरुड़ पुराण के मुताबिक, 3 कार्यों को अधूर छोड़ने से नर्क के समान कष्ट भोगना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि किन 3 कामों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए. 

इन 3 कामों को भूलकर भी ना छोड़ें अधूरा

आग- गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि आग को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर, कहीं आग लग जाए तो उसका तुरंत निवारण करें, क्योंकि आग की मामूली सी लपट भी भारी तबाही मचा सकती है. लापरवाही बरतने पर न सिर्फ धन-संपत्ति नष्ट होती है, बल्कि जीवन पर भी खतरा मंडरा सकता है. इसलिए आग लगने पर उसे बुझाकर भी चैन लेना चाहिए.

रोग और बीमारी- छोटी या बड़ी किसी भी बीमारी को हल्के में लेना सही नहीं है. कई बार सामान्य सी परेशानी भी गंभीर रोग का रूप ले लेती है. इसलिए जैसे ही शरीर में अस्वस्थता महसूस हो, तुरंत इलाज करवाना चाहिए. साथ ही उपचार को अधूरा छोड़ने की गलती न करें, जब तक रोग पूरी तरह समाप्त न हो जाए, दवा और उपचार जारी रखना आवश्यक है. ऐसे में गरुड़ में बताए गए इस काम को भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए.

उधारी और कर्ज- गरुड़ पुराण के मुताबिक, कर्ज को अधूरा छोड़ना जीवन में संकट लाता है. उधार लिए गए धन का समय पर न चुकाना, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सुख-शांति दोनों पर नकारात्मक असर डालता है. इसलिए कर्ज या उधारी को निर्धारित समय में चुका देना ही सबसे उचित है. गरुड़ पुराण से अनुसार जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है, उसे नर्क के समान कष्ट भोगना पड़ता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Garuda Purana

