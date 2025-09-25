Garuda Purana: इन 4 कार्यों से करेंगे दिन की शुरुआत, तो होगा फायदा ही फायदा, होगी खूब तरक्की

Garuda Purana Auspicious Work: हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को विशेष स्थान प्राप्त है. यह अठारह महापुराणों में से एक है और इसमें जीवन जीने के अनेक व्यावहारिक और आध्यात्मिक सिद्धांत बताए गए हैं. मान्यता है कि इस पुराण को पढ़ने से व्यक्ति का जीवन सुखमय, संतुलित और सफल बनता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, कुछ काम ऐसे हैं, जिनसे दिन की शुरुआत करनी चाहिए. ऐसा करने से जीवन में अपने प्रकार के लाभ होते हैं. साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. जो लोग गरुड़ पुराण की इन बातों को मानते हुए दिन की शुरुआत करते हैं, उन्हें देवी-देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिन की शुरुआत किन 5 कामों से करना चाहिए.

गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यता

आम तौर पर यह धारणा प्रचलित है कि गरुड़ पुराण का पाठ केवल किसी परिजन के निधन के बाद ही किया जाता है. लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. गरुड़ पुराण मुख्य रूप से तीन खंडों- आचारखंड, धर्मकांड और ब्रह्मकांड में विभाजित है. इनमें से आचारखंड (पूर्वखंड) का अध्ययन किसी भी समय किया जा सकता है.

क्या कहता है गरुड़ पुराण का आचारखंड?

आचारखंड में मानव जीवन और सृष्टि से जुड़े अनेक पहलुओं का वर्णन मिलता है, जैसे- ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ध्रुव चरित्र, द्वादश आदित्य कथा और ग्रहों के मंत्र, उपासना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार, यज्ञ, दान, तप, जप, तीर्थ और सत्कर्म, व्याकरण, छंद, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्न और नीति. इन विषयों का अध्ययन व्यक्ति को बुरे कर्मों से बचाता है और जीवन को सकारात्मक दिशा देता है. इसके अभ्यास से सुख-समृद्धि मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

गरुड़ पुराण में बताए गए सुबह के 4 जरूरी काम

भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में ऐसे चार कार्य बताए हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत शुभ और सफल बना सकता है. सुबह स्नान के बाद सबसे पहले भगवान की आराधना करनी चाहिए. ऐसा करने से देवताओं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है.

पहले भगवान को लगाएं भोग

गरुड़ पुराण की मानें तो सुबह स्वयं भोजन करने से पहले अन्न और जल भगवान को अर्पित करें. इससे माता अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है और घर में कभी सुख-समृद्धि की कमी नहीं रहती.

आत्मचिंतन की आदत

गरुड़ पुराण के अनुसार, दिन में कम से कम एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए. यह अभ्यास सही और गलत में भेद करने की क्षमता देता है और मन में नए और सकारात्मक विचार उत्पन्न करता है.

जरूरतमंद की मदद

गरुड़ पुराण के अनुसार, रोजाना किसी भूखे, गरीब या जरूरतमंद की सहायता करें. आप गाय को रोटी खिला सकते हैं, पक्षियों को दाना दे सकते हैं या कुत्ते को भोजन करा सकते हैं. इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में शांति और संतोष मिलता है.

