Garuda Purana: इन 4 बातों को गुप्त रखना ही है समझदारी, वरना बढ़ सकती है मुश्किलें

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में बताए गए सिद्धांत आसान होने के बावजूद अत्यंत गहरे हैं. अगर कोई व्यक्ति इन बातों का पालन करता है, तो वह जीवन में कई अनावश्यक परेशानियों से बच सकता है. आइए जानते हैं कि किन 4 बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए.

Nov 26, 2025, 04:11 PM IST
Garuda Purana: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे 18 महापुराणों में विशेष स्थान प्राप्त है. इसके अधिपति स्वयं भगवान विष्णु माने जाते हैं. यह ग्रंथ आत्मा को सही मार्ग दिखाने वाला और जीवन-मरण के रहस्यों को समझाने वाला माना जाता है. सामान्यतः इस पुराण का पाठ किसी परिजन के निधन के बाद किया जाता है, ताकि आत्मा को सद्गति प्राप्त हो सके. गरुड़ पुराण में पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक, जन्म-मृत्यु, पुनर्जन्म जैसे अनेक गूढ़ विषयों के साथ जीवन-व्यवहार, धर्म, नीति और ज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं. इसके आचारकांड के ‘नीतिसार’ अध्याय में जीवन प्रबंधन से जुड़े ऐसे कई सिद्धांत दिए गए हैं, जो व्यक्ति को सुखी, सुरक्षित और संतुलित जीवन जीने की राह दिखाते हैं. इसी नीतिसार में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख है, जिन्हें किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना ही निकट संबंधी क्यों न हो. इन बातों को उजागर करने से व्यक्ति नुकसान, अपमान या संकट का सामना कर सकता है.

धनलाभ या धनहानि

गरुड़ पुराण के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति का बखान करना समझदारी नहीं है. यदि आप धन की कमी बताते हैं, तो लोग आपसे दूरी बना सकते हैं या आपको बोझ समझ सकते हैं. वहीं, यदि आप अपनी संपत्ति का दिखावा करते हैं, तो इससे ईर्ष्या, शत्रुता और सुरक्षा से जुड़े खतरे बढ़ सकते हैं. इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को सदैव गोपनीय रखें.

अपमान की बातें

यदि आपको कभी किसी परिस्थिति में अपमानित होना पड़ा हो, तो ऐसी बातों को किसी के सामने साझा न करें. ऐसा करने से लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं या आपका मजाक बना सकते हैं. आपकी कमजोरियों का मजाक ही नहीं, बल्कि कई बार लोग उनका फायदा भी उठा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Garuda Purana: जन्म से भाग्यशाली होते हैं ये लोग, पूर्व जन्म के पुण्य से पाते हैं वैभव और सम्मान

पारिवारिक झगड़े

हर घर में छोटी-बड़ी बहसें होती रहती हैं, लेकिन इन्हें परिवार के भीतर ही रखना सबसे अच्छा है. बाहरी लोगों से पारिवारिक विवादों का जिक्र करने से घर की इज्जत प्रभावित होती है, लोग आपकी परिस्थितियों का गलत लाभ उठा सकते हैं और परिवार के भीतर अविश्वास बढ़ सकता है. इसलिए निजी मामलों को घर की चारदीवारों में ही सीमित रखें.

दान-पुण्य

शास्त्रों के अनुसार, दान तभी फलदायी होता है जब वह गुप्त रूप से किया जाए. यदि आप दान का दिखावा करते हैं, तो उसका पुण्य घट जाता है. कहा गया है-  “एक हाथ से दान दो, दूसरा हाथ भी न जान पाए.”
इसलिए दान सदैव निस्वार्थ और बिना प्रचार के करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Garuda Purana

