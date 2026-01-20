Advertisement
Garuda Purana: सुबह उठकर कर लें ये 4 काम, जाग उठेगा सोया हुआ भाग्य और बरसेगी विष्णु कृपा!

Garuda Purana: सुबह उठकर कर लें ये 4 काम, जाग उठेगा सोया हुआ भाग्य और बरसेगी विष्णु कृपा!

Garuda Purana Morning Tips: गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कार्यों का जिक्र किया गया है, जिससे दिन की शुरुआत करने पर सोई किस्मत भी जाग सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार, किन कार्यों से दिन की शुरुआत करने पर भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 20, 2026, 05:32 PM IST
Garuda Purana: सुबह उठकर कर लें ये 4 काम, जाग उठेगा सोया हुआ भाग्य और बरसेगी विष्णु कृपा!

Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है. लेकिन अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि इसका पाठ सिर्फ किसी की मृत्यु के बाद शोक की घड़ी में ही किया जाता है. लेकिन, वास्तविकता इससे अलग है. गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद की गति ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है. यह महापुराण मुख्य रूप से तीन भागों (आचारखंड, धर्मकांड और ब्रह्माकांड) में  है. इसके प्रथम भाग को आचारखंड कहा जाता है. इसका पाठ कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कर सकता है. गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सुबह उठकर किन 4 शुभ कामों को करने से सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है. आइए जानते हैं कि चाणक्य नीति में बताए गए उन 4 विशेष कार्यों के बारे में.

गरुड़ पुराण का आचारखंड क्यों है विशेष?

गरुड़ पुराण का पूर्वखंड ज्ञान का एक विशाल भंडार है. इसमें सिर्फ धार्मिक कथाएं ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी विषयों के बारे में भी बताया गया है. इसमें ध्रुव चरित्र, सूर्य देव की महिमा और भक्ति-वैराग्य के मार्ग बताए गए हैं. विज्ञान और कला खंड में ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्न विज्ञान, व्याकरण और नीतिशास्त्र जैसे विषयों का जिक्र किया गया है. जबकि, सदाचार का मार्ग में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ के महत्व को समझाते हुए यह खंड व्यक्ति को बुरे कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा देता है.

इन 4 कार्यों से करें दिन की शुरुआत

कुल देवी-देवता या भगवान का पूजन- शास्त्रों के अनुसार, सुबह स्नान के बाद सबसे पहले इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए. जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत पूजा-पाठ और ध्यान से करता है, उसे न सिर्फ देवताओं का बल्कि अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है. इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं.

अन्न का भोग- भोजन करने से पूर्व भगवान को नैवेद्य (भोग) अर्पित करना एक अत्यंत शुभ संस्कार है. गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति पहले ईश्वर को भोग लगाता है और फिर स्वयं अन्न ग्रहण करता है, उसके घर में माता अन्नपूर्णा का वास सदा बना रहता है और आर्थिक तंगी कभी नहीं आती.

यह भी पढ़ें: मौत से पहले यमराज देते हैं ये 6 रहस्यमयी संकेत, परछाई भी छोड़ देती है साथ!

आत्मचिंतन- व्यस्त दिनचर्या के बीच खुद के लिए समय निकालना जरूरी है. भगवान विष्णु कहते हैं कि हर व्यक्ति को दिन में एक बार मौन रहकर आत्मचिंतन करना चाहिए. इससे हमें अपनी गलतियों का अहसास होता है, सही-गलत का अंतर समझ आता है और मन में नए व रचनात्मक विचार जन्म लेते हैं.

दान और जीव सेवा- परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है. अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को भोजन कराना, गौ सेवा करना (गाय को रोटी देना), पक्षियों को दाना डालना या चींटियों-कुत्तों की सेवा करना व्यक्ति के संचित पापों का नाश करता है. यह सेवा भाव व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

