Garuda Purana: गरुड़ पुराण के मुताबिक, चार प्रकार के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों की संगति से जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:50 PM IST
Garuda Purana: गरुड़ पुराण के अनुसार इन 4 लोगों से रखें दूरी, वरना जीवन में कभी नहीं मिलेगा सुख

Garuda Purana: सनातन धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है. यह पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें जीवन, मृत्यु और मोक्ष से जुड़े अनेक रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है. गरुड़ पुराण को केवल मृत्यु के बाद पढ़ने योग्य ग्रंथ नहीं माना जाता, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाली शिक्षाओं का भंडार भी है. गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है, जिनका साथ कभी नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के साथ रहने से जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. आइए, गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि किन लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए. 

क्या कहती है गरुड़ पुराण की नीति?

गरुड़ पुराण के नीतिसार में बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता उसकी संगति यानी साथियों पर भी निर्भर करती है. जिस प्रकार अच्छी संगति इंसान के विचारों और कर्मों को सकारात्मक दिशा देती है, उसी तरह बुरी संगति उसे पतन की ओर ले जाती है. यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है- “सत्संगति किम न करोति पुंसाम्”, यानी अच्छे लोगों की संगति इंसान का जीवन बदल देती है.

बुजुर्गों की यह बात भी गरुड़ पुराण की शिक्षाओं से मेल खाती है कि “जैसी संगत, वैसा रंग.” अगर कोई व्यक्ति गलत लोगों की संगति में रहता है, तो धीरे-धीरे उसका स्वभाव और विचार भी वैसा ही बन जाता है. इसलिए, गरुड़ पुराण सलाह देता है कि इन प्रकार के लोगों से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए.

छोटी सोच या नकारात्मक विचार वाले लोग

ऐसे लोग हमेशा हर काम में कमी निकालते हैं और दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं. उनकी सोच सीमित होती है और वे आगे बढ़ने से डरते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, ऐसे लोगों की संगति से आत्मविश्वास कमजोर होता है और व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता.

सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहने वाले लोग

जो लोग मेहनत किए बिना किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, वे स्वयं तो असफल रहते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी गलत दिशा में ले जाते हैं. गरुड़ पुराण कहता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसलिए आलसी या भाग्य भरोसे रहने वालों से दूरी बनाए रखना ही उचित है.

समय का मूल्य न समझने वाले लोग

जो व्यक्ति समय को व्यर्थ की बातों या कामों में बर्बाद करते हैं, वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते. गरुड़ पुराण के अनुसार, ऐसे लोगों के साथ रहने से आपकी कार्यक्षमता और अनुशासन पर बुरा प्रभाव पड़ता है. इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए. 

दिखावा करने वाले लोग

जो लोग सिर्फ बाहरी आडंबर और दिखावे में विश्वास रखते हैं, वे अंदर से कमजोर होते हैं. ऐसे लोग न तो सच्चे होते हैं और न ही भरोसेमंद. गरुड़ पुराण सलाह देता है कि इनसे दूर रहना ही जीवन में सफलता और मानसिक शांति के लिए बेहतर है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

