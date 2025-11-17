Advertisement
Garuda Purana: रिश्ते में प्यार बनाए रखना है? तो जानें वो आदतें जो चुपचाप बर्बाद कर देती हैं वैवाहिक जीवन

Garuda Purana: गरुड़ पुराण के ये सिद्धांत न सिर्फ दांपत्य जीवन को मजबूत बनाते हैं, बल्कि परिवार में शांति, प्रेम और संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं. आइए जानते हैं सुखी दांपत्य जीवन के लिए किन कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 17, 2025, 03:00 PM IST
Garuda Purana: हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में शामिल गरुड़ पुराण में जीवन से जुड़े कई गूढ़ रहस्य बताए गए हैं. इस ग्रंथ में भगवान विष्णु ने स्वर्ग, नरक, मृत्यु, परलोक, पुनर्जन्म, यमलोक के साथ-साथ नीति, धर्म और सुख-समृद्धि से जुड़ी आवश्यक बातें समझाई हैं. इसमें यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को सफलता और खुशहाल जीवन के लिए किन कार्यों को अपनाना चाहिए और किन गलतियों से दूर रहना चाहिए. जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहना स्वाभाविक है. कई बार छोटी-सी चूक भी बड़ी परेशानी बन जाती है और व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन प्रभावित हो सकता है. इसलिए गरुड़ पुराण में बताए गए नियमों का पालन करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है. इसमें बताया गया है कि किस प्रकार साधारण से उपाय अपनाकर कठिनाइयों से बचकर सफलता प्राप्त की जा सकती है.

वैवाहिक जीवन में क्या करें और किन गलतियों से बचें?

पति-पत्नी के रिश्ते में कभी-कभार तकरार होना सामान्य बात है, लेकिन जब ये छोटी बातें बड़े विवाद में बदलने लगें, तो रिश्ता कमजोर होने लगता है. गरुड़ पुराण में विशेष रूप से महिलाओं के लिए कुछ व्यवहारिक नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से वैवाहिक जीवन सुखी और स्थिर रहता है.

पति से अधिक समय तक दूर न रहें

गरुड़ पुराण में कहा गया है कि विवाहित स्त्री को अपने पति से लंबे समय तक दूर नहीं रहना चाहिए. अधिक समय की दूरी दांपत्य जीवन को कमजोर कर सकती है और मानसिक तनाव का कारण भी बन सकती है. साथ रहने से प्रेम, विश्वास और समझ बनी रहती है.

बुरे चरित्र वाले लोगों से दूरी बनाए रखें

वैवाहिक जीवन में नकारात्मक स्वभाव वाले या गलत संगति वाले लोगों से दूर रहना बेहद आवश्यक है. चाहे वे रिश्तेदार हों या परिचित—ऐसे लोगों से दूरी बनाने से घर का माहौल भी शांत रहता है और अनचाही समस्याओं से बचाव होता है.

पति की बुराई करने वालों के संपर्क में न रहें

जो लोग आपके पति की निंदा करते हों, उनसे दूरी बनाकर रखना ही हितकारी माना गया है. ऐसे लोग रिश्तों में दरार डालते हैं और मन में गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं. सकारात्मक लोगों के साथ रहना वैवाहिक जीवन के लिए शुभ माना गया है.

पराए घर में अकेले लंबे समय तक न रुकें

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि विवाहित स्त्री को पति के बिना किसी पराए घर में अधिक दिनों तक नहीं रुकना चाहिए. यह न केवल सामाजिक रूप से अनुचित माना जाता है, बल्कि इससे सम्मान में कमी और अनावश्यक परिस्थितियां भी पैदा हो सकती हैं. 

