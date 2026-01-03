Advertisement
Garuda Purana: इन 5 स्थितियों में शव को जलाना माना जाता है वर्जित, जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य?

Garuda Purana: इन 5 स्थितियों में शव को जलाना माना जाता है वर्जित, जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य?

Garuda Purana After Death:अक्सर लोग इस बात को जानते हैं कि जब हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका दाह संस्कार किया जाता है. लेकिन गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि जिनकी मृत्यु के बाद उनके शव को जलाना नहीं चाहिए. आइए जानते हैं कि इस संबंध में गरुड़ पुराण क्या कहता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:26 PM IST
Garuda Purana: इन 5 स्थितियों में शव को जलाना माना जाता है वर्जित, जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य?

Garuda Purana: हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार को 16 संस्कारों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है. गरुड़ पुराण के अनुसार, विधि-विधान से किया गया दाह संस्कार ही आत्मा को शांति प्रदान करता है और उसके अगले जन्म की राह को आसान बनाता है. हालांकि, शास्त्रों में सभी के लिए अग्नि संस्कार (दाह संस्कार) अनिवार्य नहीं बताया गया है. गरुड़ पुराण के अनुसार 5 विशेष श्रेणियों के लोगों के लिए दाह संस्कार के बजाय  थल समाधि या  जल समाधि का विधान है. अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि आखिर किन 5 प्रकार के लोगों का शवदाह नहीं करना चाहिए.आइए जानते हैं कि इस बारे में गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है.

11 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिका

गरुड़ पुराण के अनुसार, अगर किसी बच्चे की मृत्यु 11 साल से कम उम्र में हो जाती है या गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे जलाया नहीं जाता. इस संबंध में ऐसी मान्यता है कि छोटी उम्र में आत्मा का अपने शरीर से मोह बहुत कम होता है. अगर बालक का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है या बालिका का मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ है, तो उन्हें थल समाधि दी जाती है या जल में विसर्जित किया जाता है.

साधु-संत और सन्यासी

जो लोग गृहस्थ जीवन का त्याग कर चुके होते हैं और सन्यास धारण कर लेते हैं, उनके लिए अग्नि संस्कार वर्जित है. ऐसा इसलिए क्योंकि साधु-संत अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और कठिन तपस्या के कारण उन्हें अपने देह से कोई लगाव नहीं रहता.  दिव्य पुरुषों को सम्मानपूर्वक थल या जल समाधि देने की परंपरा है.

सांप के काटने या विष से हुई मृत्यु

गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सांप के डसने या किसी जहर के कारण हुई हो, तो उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए. मान्यता है कि विषैले प्रभाव के कारण व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म प्राण लगभग 21 दिनों तक मौजूद रहते हैं. वह पूरी तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं माना जाता, इसलिए उसे थल समाधि (दफनाना) देने का विधान है.

गर्भवती महिलाएं

गर्भवती महिला की मृत्यु होने पर भी उसे अग्नि नहीं दी जाती. इसके पीछे एक व्यावहारिक और संवेदनशील वजह है. दाह संस्कार के समय शरीर फूलने और फटने की संभावना रहती है, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ सकता है, जो कि अत्यंत हृदयविदारक दृश्य होता है. ऐसी महिलाओं को जल या थल समाधि दी जाती है.

गंभीर संक्रामक रोगों से ग्रसित व्यक्ति

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कुष्ठ रोग, चर्म रोग या किसी अन्य गंभीर संक्रामक बीमारी के कारण हुई हो, तो उनके शव को जलाना वर्जित माना गया है. यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है. शव को जलाने से हवा में संक्रामक बैक्टीरिया फैलने का खतरा रहता है, जिससे अन्य लोग बीमार पड़ सकते हैं. समाज की सुरक्षा के लिए ऐसे शवों को थल समाधि देना ही उचित बताया गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

