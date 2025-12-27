Garuda Purana: नरक की आग से बचा सकती है एक गाय! गरुड़ पुराण के अनुसार क्यों जरूरी है 'गौ दान'?

Gau Daan before Death: गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले गौ-दान करने का विधान बताया गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से पहले गौ-दान करना क्यों जरूरी है और ऐसा करने से आत्मा के साथ क्या होता है. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में गौ-दान का क्या महत्व बताया गया है.
Importance of Gau Daan: सनातन धर्म के 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है. यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो न सिर्फ जीवन जीने की कला सिखाता है, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा का भी विस्तार से वर्णन करता है. इस महापुराण में लगभग 19 हजार श्लोक हैं, जिनमें से 7 हजार श्लोक मनुष्य के कर्मों, धर्म, नीति और परलोक के रहस्यों के बारे में बताते हैं. गरुड़ पुराण का सार यही है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप फल मिलता है. इसी संदर्भ में गौ दान (गाय का दान) को हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है. ऐसे में आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि आखिर मृत्यु से पहले गौ-दान क्यों जरूरी माना गया है और ऐसा करने से मृत आत्मा के साथ क्या होता है.
क्यों डराती है यमलोक की वैतरणी नदी?
गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है. इस रास्ते में एक अत्यंत भयानक नदी पड़ती है जिसे 'वैतरणी' कहा जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस नदी में जल के स्थान पर रक्त, मवाद और गंदगी बहती है. साथ ही, नदी के भीतर भयानक जीव-जंतु और अग्नि की लपटें होती हैं. यही अग्नि पापी आत्माओं को कष्ट देती हैं. कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में पुण्य कर्म नहीं करते, उन्हें इस नदी को तैरकर पार करना पड़ता है, जो किसी घोर नरक की यातना से कम नहीं है.
मृत्यु से पहले गौ-दान क्यों है जरूरी
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में पूरी श्रद्धा के साथ गौ दान किया है, तो उसे वैतरणी नदी पार करने में कोई कष्ट नहीं होता. मान्यता है कि दान की गई गाय वैतरणी नदी के तट पर प्रकट होती है और मृत आत्मा उस गाय की पूंछ पकड़कर आसानी से इस भयानक नदी को पार कर लेती है. यही वजह है कि गौ दान करने वाले व्यक्ति को यमराज के दूत कष्ट नहीं देते और उसे सीधे स्वर्ग या मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है. जाने-अनजाने में हुए पापों के प्रभाव को कम करने के लिए भी गौ दान को एक अचूक उपाय माना गया है.
गौ-दान से क्या होता है फायदा
अक्सर लोग मृत्यु के समय या उसके बाद गौ दान करवाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार, व्यक्ति को अपने स्वस्थ जीवन काल में ही अपनी मेहनत की कमाई से गौ दान करना चाहिए. ऐसा करने से ना सिर्फ आत्मा को सद्गति मिलती है, बल्कि जीवन में सुख-समृद्धि भी आती है.
