Garuda Purana: समृद्धि क्यों नहीं टिकती? गरुड़ पुराण के अनुसार जानें घर में क्यों छा जाती है कंगाली

Hindi Newsधर्म

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में बताए गए ये सरल लेकिन गहरे सिद्धांत यह बताते हैं कि छोटी-छोटी आदतें भी हमारे जीवन और धन लाभ को प्रभावित कर सकती हैं. आइए जानते हैं कि किन वजहों से घर में कंगाली छा जाती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 30, 2025, 04:00 PM IST
Garuda Purana: हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख-शांति और आर्थिक स्थिरता चाहता है. अच्छी आमदनी, कड़ी मेहनत और योजनाबद्ध जीवन सभी धन-संपत्ति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत अच्छी होने के बावजूद घर में धन की कमी बनी रहती है. इसके पीछे सिर्फ आर्थिक वजहें ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे व्यवहार और आदतें भी मानी गई हैं, जो अनजाने में दरिद्रता को आकर्षित करती हैं. हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ गरुड़ पुराण में ऐसे कई कारणों का उल्लेख मिलता है, जिनसे घर में कंगाली का वातावरण बन सकता है. इन नीतियों का पालन करने से न केवल आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि घर-परिवार में सुख-समृद्धि भी बनी रहती है.

ग्रंथ में एक श्लोक आता है- “कुचैलिनं दन्तमलोपधारिणं ब्रह्वाशिनं निष्ठुरवाक्यभाषिणम्। सूर्योदये ह्यस्तमयेपि शायिनं विमुञ्चत…”

इस श्लोक का अर्थ है कि गंदे कपड़े पहनने वाले, दांत साफ न करने वाले, अत्यधिक भोजन करने वाले, कटु वाणी बोलने वाले और सूर्योदय-सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्तियों को माता लक्ष्मी त्याग देती हैं. यदि वह व्यक्ति भगवान विष्णु ही क्यों न हो. अर्थात ऐसे व्यवहार न केवल अशुभ माने जाते हैं, बल्कि घर में दरिद्रता लाने वाले भी होते हैं. 

दांत गंदे रखना

गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन दांत साफ नहीं करता या जिनके मुंह से दुर्गंध आती है, उनके पास लक्ष्मी जी का वास नहीं होता. यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, ऊर्जा और व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है. गंदे दांत अक्सर आलस्य, अस्वास्थ्य और अव्यवस्थित जीवन का संकेत माने जाते हैं.

गंदे और मैले कपड़े पहनना

लक्ष्मी जी को साफ-सफाई अत्यंत प्रिय है. जो लोग हमेशा मैले कपड़े पहनते हैं या स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, उनके ऊपर धन की कृपा टिकती नहीं है. ऐसे लोगों की समाज में प्रतिष्ठा कम होती है और उनसे लोग दूरी बनाने लगते हैं.

कटु और कठोर वाणी

कठोर बोलने वाले लोग धीरे-धीरे सभी से दूर हो जाते हैं. ऐसे लोगों से कोई रिश्ता बनाए रखना नहीं चाहता. गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कठोर वाणी वाले लोगों से माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होतीं. इसके कारण घर में विवाद और कलह भी बढ़ने लगता है.

भूख से अधिक भोजन करना

अधिक भोजन करना केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि यह भी माना गया है कि जो लोग अपनी भूख से अधिक खाते हैं, उनसे लक्ष्मी जी रुष्ट रहती हैं. यह आदत शरीर में आलस्य पैदा करती है और बीमारियों को न्योता देती है.

सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना

शास्त्रों में यह समय अत्यंत पवित्र माना गया है. इस समय सोना अशुभ माना जाता है और ऐसे व्यक्ति से लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहतीं. यह आदत व्यक्ति को आलसी बनाती है और उसकी प्रगति के मार्ग में बाधा पैदा करती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

