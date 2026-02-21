Hast Rekha: हथेली की ये 5 रेखाएं बनती हैं कामयाबी में रोड़ा! कहीं आपके हाथ में भी तो नहीं हैं ये अशुभ निशान?

Advertisement
Bad Sign in Hand: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार हथेली में मौजूद शुभ रेखाएं सुख-सुविधाओं का संकेत देती हैं, उसी प्रकार कुछ विशेष चिह्न और रेखाएं जीवन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं की चेतावनी भी देती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं हथेली की उन रेखाओं और विशेष चिह्नों के बारे में, जो बेहद अशुभ संकेत देते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 21, 2026, 09:37 PM IST
Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में मौजूद रेखा और कुछ विशेष चिह्नों को अहम माना गया है. हथेली में मौजूद हर रेखा और निशान जीवन से जुड़ी अहम बातों को दर्शाते हैं. हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में मौजूद विशेष चिह्न और लकीरों से मिलने वाले संकेत को विस्तार से बताया गया है. हस्तेरखा शास्त्र के जानकार बताते हैं कि जिन जातकों की हथेली में ये रेखाएं और निशान मौजूद होते हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकारों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर समय रहते हथेली में मौजूद अशुभ चिह्न और निशानों के संकेत को समझ लिया जाए तो परेशानियां कम हो सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं हथेली की कौन-कौन सी रेखा और निशान आने वाले समय को लेकर अशुभ संकेत देते हैं.

सर्कल लाइन 

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, इंसान की में विभिन्न ग्रहों के सात पर्वत होते हैं. ऐसे में अगर इन पर्वतों पर गोल घेरे या वृत्त का निशान बनता है, तो यह आमतौर पर उस पर्वत की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर देता है. इसके अलावा सर्कल लाइन जिस भी पर्वत पर होती है, उसके शुभ फलों को कम कर देती है. हालांकि, यदि यह चक्र (वृत्त) गुरु पर्वत पर स्थित हो, तो इसे शुभ माना जाता है और यह जातक को मान-सम्मान दिलाता है.

द्वीप का चिह्न 

हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, हथेली में द्वीप का निशान, सबसे अशुभ चिह्नों में से एक है. यह दुर्भाग्य और ऊर्जा के नष्ट कर देती है. यह चिह्न जिस रेखा पर होता है, उस क्षेत्र में रुकावटें पैदा करता है. अगर यह हृदय रेखा पर हो तो भावनात्मक कष्ट और यदि भाग्य रेखा पर हो तो जातक को गंभीर आर्थिक तंगी या करियर में बड़े उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है.

क्रॉस का निशान 

हथेली की मुख्य रेखाओं पर क्रॉस का चिह्न होना शुभ नहीं माना जाता. यह अचानक आने वाली बाधाओं और असफलताओं की ओर इशारा करता है. यह निशान जिस भी रेखा पर मिलता है, वहां यह एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है. इसके परिणामस्वरूप जॉब-बिजनेस की तरक्की रुक जाती है. जातक हमेशा किसी ना किसी समस्या से बुरी तरह घिर जाता है. 

यह भी पढ़ें: क्या आपके हाथ में है IAS-IPS बनने की लकीर? भाग्य रेखा के ये खास संकेत आपको बना सकते हैं बड़ा अधिकारी

बैरियर लाइन 

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जब जीवन रेखा को कई छोटी-छोटी आड़ी रेखाएं काटती हैं, तो इन्हें बैरियर लाइन कहा जाता है. ये रेखाएं जीवन के उस कालखंड में आने वाली किसी अप्रिय घटना, दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का संकेत देती हैं. ये रेखाएं जितनी गहरी होंगी, बाधा उतनी ही बड़ी मानी जाती है.

गड़बड़ स्वास्थ्य रेखा 

स्वास्थ्य रेखा का सीधा और स्पष्ट होना उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है, लेकिन अगर स्वास्थ्य रेखा नीचे जाकर जीवन रेखा को छू ले या उससे मिल जाए, तो जातक को जीवन भर शारीरिक कमजोरियों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर स्वास्थ्य रेखा बहुत अधिक गहरी और कटी-फटी हो, तो यह भविष्य में होने वाली किसी गंभीर बीमारी या लंबी शारीरिक पीड़ा की चेतावनी देती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

