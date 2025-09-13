Ratn Shastra: इन रत्नों को भूलकर भी ना पहने एकसाथ, वरना होगा उल्टा असर और शुरू हो जाएंगे बुरे दिन

Ratn Shastra: रत्न शास्त्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे नौकरी, व्यापार, विवाह और स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए विशेष रत्न धारण करने की परंपरा है. मान्यता है कि सही रत्न पहनने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं. हालांकि, ज्योतिष के अनुसार कुछ रत्न ऐसे भी हैं जिन्हें एक साथ पहनना वर्जित माना गया है, क्योंकि ये जीवन में बाधाएं और कठिनाइयां ला सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन रत्नों को एक साथ नहीं पहनना चाहिए और ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकते हैं.

हीरा

हीरा शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. इसे पहनने वाले व्यक्ति को माणिक्य, मोती, मूंगा और पुखराज के साथ हीरा नहीं पहनना चाहिए. ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां और मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुखराज (पीला नीलम)

पुखराज गुरु ग्रह का रत्न माना जाता है. इसे धारण करने वाले को हीरा, पन्ना, नीलम और गोमेद के साथ इसे पहनने से बचना चाहिए. इन रत्नों को एकसाथ धारण करने से जीवन में अचानक समस्याएं बढ़ सकती हैं और जीवन पर बेहद नकारात्मक असर हो सकता है.

गोमेद

रत्न शास्त्र के अनुसार, राहु का रत्न गोमेद है. इसे मूंगा, माणिक्य, मोती और पुखराज के साथ पहनना अशुभ माना जाता है. इससे मन अस्थिर हो सकता है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है.

नीलम (ब्लू सैफायर)

नीलम शनि का रत्न है. इसे माणिक्य, मोती, मूंगा और पुखराज के साथ धारण करने से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं. सेहत से जुड़ी समस्याएं और मानसिक दबाव बढ़ सकता है. नीलम को आमतौर पर अकेले ही पहनना श्रेष्ठ माना गया है.

लहसुनिया (कैट्स आई)

केतु ग्रह का रत्न लहसुनिया है. इसे माणिक्य, मूंगा, पुखराज और मोती के साथ पहनने से कार्यों में अड़चनें और असफलताएं सामने आ सकती हैं.

यह भी पढ़ें: कौन पहन सकता है केतु का रत्न लहसुनिया, किसे नहीं करना चाहिए धारण, जानिए

पन्ना (एमराल्ड)

पन्ना बुध ग्रह का रत्न है. इसे पुखराज, मूंगा और मोती के साथ धारण करने से बचना चाहिए. ऐसा करने पर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है.

मोती (पर्ल)

मोती मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए धारण किया जाता है. लेकि इसे गोमेद, पन्ना, हीरा और लहसुनिया के साथ पहनना अशुभ फल देता है. ऐसा करने से मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)