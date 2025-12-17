Advertisement
Mole Astrology: महिलाओं के गुप्त अंगों पर तिल खोलते हैं कई गहरे राज! देते हैं ये बड़े संकेत

Mole Astrology: महिलाओं के गुप्त अंगों पर तिल खोलते हैं कई गहरे राज! देते हैं ये बड़े संकेत

Women Mole Astrology: सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर मौजूद तिल और इससे मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं कि महिलाओं के गुप्तांगों पर मौजूत तिल किन बातों का संकेत देते हैं, शुभ या अशुभ.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 17, 2025, 05:28 PM IST
Mole Astrology: महिलाओं के गुप्त अंगों पर तिल खोलते हैं कई गहरे राज! देते हैं ये बड़े संकेत

Women Mole Astrology Prediction: सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, शरीर के विभिन्न अंगों पर स्थित तिल और जन्मचिह्न व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं. जहां चेहरे या हाथों पर तिल सुंदरता बढ़ाते हैं, वहीं गुप्त अंगों पर स्थित तिल व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, व्यवहार और चारित्रिक गुणों की ओर इशारा करते हैं. शरीर के विभिन्न हिस्सों पर मौजूद तिल विशेष संकेत देते हैं. महिलाओं के शरीर पर स्थित कुछ तिल सौभाग्य, कामुकता, धन और ऐश्वर्य का संकेत देते हैं. जबकि, कुछ अंगों पर मौजूद तिल अशुभ और अनिष्ट करने वाले संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि महिलाों के गुप्त अंगों पर मौजूद तिल किन बातों का संकेत देते हैं, शुभ या अशुभ. 

निजी अंगों पर तिल

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, निजी अंगों पर तिल का होना व्यक्ति की तीव्र कामुकता और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है. यह संकेत देता है कि जातक का यौन जीवन संतोषजनक रहेगा और वे अपने साथी को पूर्ण सुख प्रदान करने में सक्षम होंगे. विपरीत लिंग के लोग ऐसे व्यक्तियों के प्रति सहज रूप से आकर्षित होते हैं. जबकि, अगर तिल अशुभ स्थिति में है, तो यह व्यक्ति में अत्यधिक कामुकता पैदा कर सकता है, जिससे वे अवैध संबंधों या अनैतिक कार्यों की ओर झुक सकते हैं. कभी-कभी अशुभ तिल यौन इच्छाओं में कमी या रिश्तों में असंतोष का कारण भी बनता है.

महिलाओं के निजी अंगों पर तिल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर गुप्त अंग के दाहिने भाग पर तिल है, तो ऐसी महिला अत्यंत वफादार और सुंदर होती है. उनका झुकाव पूरे जीवन एक ही साथी की ओर रहता है और वे एक आदर्श वैवाहिक जीवन व्यतीत करती हैं. जबकि, गुप्त अंग के बाएं भाग पर तिल संघर्ष को दर्शा सकती है. कुछ मान्यताओं के अनुसार, यह अजनबियों के साथ संबंधों या धन प्राप्ति के लिए अपनी आकर्षण शक्ति के उपयोग की ओर इशारा करता है. इसके अलावा नाभि के नीचे और जननांग के ऊपरी भाग में तिल होना व्यक्ति को बहुत सक्रिय और भावुक बनाता है. ऐसे लोग दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की विशेष कला जानते हैं. निजी अंगों पर तिल वाले कुछ जातक अपनी ऊर्जा को योग और ध्यान की ओर मोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं.

यह भी पढ़ें: Mole Astrlogy: शरीर के इन अंगों पर तिल होते हैं बेहद अशुभ, गरीबी में गुजरती है जिंदगी

नितंबों पर तिल

नितंबों पर स्थित तिल व्यक्ति की मानसिक क्षमता और सामाजिक स्थिति के बारे में विशेष जानकारी देते हैं. यहां तिल होना दर्शाता है कि जातक बहुत बुद्धिमान और रचनात्मक है. समाज में उनकी राय को महत्व दिया जाता है और वे कठिन निर्णय लेने में सक्षम होते हैं. दाहिने नितंब पर तिल होना स्वतंत्रता और रचनात्मकता का प्रतीक है. ऐसे लोग कला के क्षेत्र में नाम कमाते हैं और एक स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं. जबकि, बाएं नितंब पर तिल कभी-कभी आर्थिक तंगी या जीवन में संसाधनों के अभाव को दर्शा सकता है.जिन लोगों के नितंब पर शुभ तिल होता है, वे भौतिक सुख-सुविधाओं और विलासितापूर्ण जीवन का आनंद बिना किसी पछतावे के लेते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Mole astrology

Trending news

