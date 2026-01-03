Samudrik Shastra: गाल पर तिल है तो चमक जाएगी किस्मत, जानें चेहरे के इन निशानों में छिपा अमीर बनने का राज!

Advertisement
Hindi Newsधर्मSamudrik Shastra: गाल पर तिल है तो चमक जाएगी किस्मत, जानें चेहरे के इन निशानों में छिपा अमीर बनने का राज!

Mole Astrology: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, शरीर पर मौजूद तिल जीवन से जुड़े कई गहरे राज खोलते हैं. कुछ अंगों पर तिल किस्मती होने के संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि शरीर के किन हिस्सों पर तिल अमीर बनने की ओर इशारा करते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 03, 2026, 04:34 PM IST
Sharir par til ke sanket: हमारे शरीर पर मौजूद छोटे-छोटे काले या भूरे निशान, जिन्हें हम तिल कहते हैं, सिर्फ स्किन का हिस्सा नहीं हैं. समुद्र शास्त्र ज्योतिष में इन्हें व्यक्ति के भाग्य, स्वभाव और भविष्य का सूचक माना गया है. कुछ तिल जन्मजात होते हैं, तो कुछ समय के साथ उभरते या गायब हो जाते हैं. ज्योतिष के अनुसार, तिल का आकार, रंग और स्थान यह तय करता है कि वह आपके जीवन में शुभता लाएगा या संघर्ष. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, शरीर पर मौजूद कुछ तिल भविष्य को लेकर बेहद शुभ संकेत देते हैं. आइए जानते हैं कि कौन-कौन से तिल किस्मत खुलने और आर्थिक उन्नति का संकेत देते हैं. 

तिलों का रंग और आकार

काले तिलों की तुलना में शहद के रंग जैसे भूरे, लाल या पन्ना जैसे हरे तिल अधिक भाग्यशाली माने जाते हैं. बहुत छोटे तिल निष्प्रभावी होते हैं, जबकि बड़े और स्पष्ट तिल जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं. लंबे तिल आमतौर पर सकारात्मक परिणाम देते हैं. पुरुषों के शरीर पर दाईं ओर और महिलाओं के शरीर पर बाईं ओर तिल होना विशेष रूप से शुभ माना गया है.

चेहरे के तिल

माथे के बीच में तिल व्यक्ति को बुद्धिमान और भाग्यशाली बनाता है. दाईं ओर का तिल ऐश्वर्य देता है, जबकि महिलाओं के लिए बाईं ओर का तिल सौभाग्य का प्रतीक है. दोनों भौहों के बीच तिल होना सुखद दांपत्य जीवन का संकेत है. अगर तिल भौहों की नोक पर हो, तो स्त्री को उच्च पद या राजपद प्राप्त होता है. पलकों पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता. यह भविष्य के कष्टों का संकेत हो सकता है. महिलाओं के बाएं गाल पर तिल सुयोग्य संतान का सुख देता है. ऊपर के होंठ पर तिल धन और प्रतिष्ठा दिलाता है, जबकि नीचे के होंठ पर तिल व्यक्ति के कंजूस होने का संकेत देता है.

नाक और कान पर तिल

नाक की नोक पर तिल होना जातक को विलासी और भाग्यवान बनाता है. दाईं ओर का तिल कम मेहनत में अधिक लाभ दिलाता है. कान पर तिल होना व्यक्ति के विद्वान और धनवान होने की निशानी है. गले के सामने का तिल मित्रों की संख्या बढ़ाता है और जातक को सुख-सुविधाएं आसानी से मिलती हैं. गले के पीछे का तिल व्यक्ति के कर्मठ और साहसी होने का प्रमाण है. दोनों कंधों पर तिल जीवन में संघर्ष दिखाते हैं, लेकिन दाएं कंधे का तिल तीव्र बुद्धि और विकसित ज्ञान को दर्शाता है. 

हाथ और उंगलियों पर तिल

हथेली के बीच का तिल धन के आगमन को दर्शाता है. कलाई पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता. अंगूठे पर तिल कार्यकुशलता देता है. मध्यमा उंगली पर तिल सुखी जीवन और अनामिका (रिंग फिंगर) पर तिल यश और पराक्रम का सूचक है.

यह भी पढ़ें: क्या आपके पास भी है विदेश यात्रा और अपार धन का संकेत? समुद्र शास्त्र से जानें गुप्त राज

सीने और पेट के तिल

सीने पर तिल वाले व्यक्ति की मनोकामनाएं अक्सर अपने आप पूरी हो जाती हैं. महिलाओं के हृदय पर तिल उन्हें सौभाग्यशाली बनाता है. नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल होना अत्यंत शुभ है. ऐसे लोगों के पास कभी धन का अभाव नहीं रहता. हालांकि, पेट के ऊपरी हिस्से पर तिल अशुभ माना जाता है.

पीठ और पैर पर तिल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, पीठ पर तिल वाले लोग महत्वाकांक्षी और रोमांटिक होते हैं. इन्हें नई जगह घूमना और पैसा खर्च करना पसंद होता है. जबकि, पैरों पर तिल का होना निरंतर यात्राओं का संकेत है. पैर के अंगूठे पर तिल व्यक्ति को समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

