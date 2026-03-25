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Samudrik Shastra: खुजली भी देती है भविष्य के संकेत! जानें तलवे में खुजली होने पर कब होगा धन लाभ या नुकसान

Samudrik Shastra Itching Sign: सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े शकुन-अपशकुन का जिक्र किया गया है. कई बार ऐसा होता है कि अचानक पैर के तलवे में खुजली होने लगती है. ऐसे में लोग इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि पैर के तलवे में अचानक खुजली होना किस बात का संकेत हो सकता है शुभ या फिर अशुभ. ऐसे में आइए सामुद्रिकक शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि पैर के तलवे में खुजली होना क्या कुछ शुभ या अशुभ संकेत देता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:34 PM IST
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Samudrik Shastra: खुजली भी देती है भविष्य के संकेत! जानें तलवे में खुजली होने पर कब होगा धन लाभ या नुकसान

Samudrik Shastra: मुद्रिक शास्त्र में शरीर के अंगों का विशेष अध्ययन किया जाता है. सामुद्रिक शास्त्र के जानकार बताते हैं कि इंसान के शरीर पर मौजूद विशेष निशान खास संकेत देते हैं. इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों पर होने वाले खुजली से जुड़े भी शुभ-संकेतों का जिक्र किया गया है. जिस तरह पुरुष की हथेली में होने वाली खुजली भविष्य की घटनाओं का संकेत देती है, उसी तरह पैर के तलवे में होने वाली खुजली भी आने वाले समय को लेकर शुभ-अशुभ संकेत देती है. कई बार ऐसा होता है कि अचानक पैर के तलवे में अचानक खुजली होने लगती है. ऐसे में अक्सर लोग इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि आखिर इसका संकेत क्या है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पैर के तलवे में होने वाली खुजली क्या कुछ शुभ या अशुभ संकेत देती है.

दाएं तलवे में खुजली होना किस बात का संकेत 

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, दाहिने पैर के तलवे में अचानक खुजली होना शुभ संकेत देता है. दाहिने तलवे में खुजली होना यात्रा का संकेत देता है. यह इस बात की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति जल्द ही किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने वाला है. यह यात्रा व्यापार और कारोबार से जुड़ा भी हो सकता है. आमतौर पर ऐसी यात्रा लाभदायक साबित होती है. व्यापार को लेकर की गई यात्रा आर्थिक उन्नति का संकेत देता है. 

दाएं तलवे में खुजली का संकेत

सामुद्रिक शास्त्र की मानें तो बाएं पैर के तलवे में खुजली होना शुभ नहीं है. ऐसे में व्यक्ति को बहुत संभलकर चलना चाहिए. अचानक बाएं पैर के तलवे में खुजली होना बड़े नुकसान का संकेत देता है. यह नुकसान आर्थिक और मानसिक दोनों ही तरह से हो सकता है. ऐसे में अगर आप इस स्थिति में यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो उसे तत्काल छोड़ दें. ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान यात्रा करने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

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दाईं हथेली में खुजली का संकेत

हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, दाहिने हाथ में अचानक खुजली होना सीधे तौर पर लाभ की ओर इशारा करता है. दाहिन हाथ में खुजली होना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है. इसके अलावा यह अटके हुए धन की प्राप्ति का भी संकेत देता है. 

यह भी पढ़ें: उंगलियों की बनावट में छिपा है सफलता का राज, जानें छोटी उंगली वाले क्यों बनते हैं 'करियर किंग'?

बाईं हथेली में खुजली का संकेत

सामुद्रिक शास्त्र के जानकार बाईं हथेली में खुजली होना शुभ नहीं मानते हैं. बाएं हाथ में खुजली होना इस बात का पूर्व संकेत है कि कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है. इसके अलावा यह इस बात का भी संकेत देता है कि कोई कीमती वस्तु खो सकती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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