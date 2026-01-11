Samudrik Shastra: कंधे का तिल खोल देगा भविष्य का राज! जानें करियर, स्वभाव और आर्थिक स्थिति पर इसका क्या होता है असर

Advertisement
Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर मौजूद तिल अलग-अलग संकेत देते हैं. शरीर के कुछ हिस्सों पर स्थित तिल शुभता का संकेत देते हैं, जबकि कुछ आने वाले समय को लेकर सतर्क करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कंधे पर मौजूद तिल किस बात का संकेत देते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:32 PM IST
Samudrik Shastra: ज्योतिष शास्त्र में जिस प्रकार कुंडली के ग्रहों से व्यक्ति का भविष्य जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार सामुद्रिक शास्त्र में शरीर की बनावट और उन पर मौजूद चिह्नों (तिलों) के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य का विश्लेषण किया जाता है. शरीर पर तिल का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक ही तिल अलग स्थान पर होने से अलग परिणाम देता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों के कंधे पर तिल होता है, वे व्यक्तित्व के धनी और कुछ खास विशेषताओं वाले होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कंधे के विभिन्न हिस्सों पर तिल होने का क्या संकेत देता है.

दाहिने कंधे पर तिल

जिन लोगों के दाहिने कंधे पर तिल होता है, वे स्वभाव से अत्यंत ऊर्जावान और खुशमिजाज होते हैं. ऐसे लोग जहां भी जाते हैं, अपनी सकारात्मकता से वहां का माहौल खुशनुमा बना देते हैं. इन्हें बाहरी परिस्थितियां जल्दी विचलित नहीं कर पातीं. इन्हें घूमने-फिरने और विलासितापूर्ण जीवन जीने का बहुत शौक होता है. ये अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए ये कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते.

बाएं कंधे पर तिल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, बाएं कंधे पर तिल होना व्यक्ति के मस्तमौला और साहसी होने का संकेत है. ऐसे लोग जीवन को एक एडवेंचर की तरह जीते हैं और हर नए अनुभव को आजमाना चाहते हैं. ये लोग भविष्य के प्रति काफी दूरदर्शी होते हैं और आने वाली परिस्थितियों का आकलन पहले ही कर लेते हैं. इसके अलावा ये अपनी मेहनत और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं. इन्हें समय की बर्बादी और लेटलतीफी बिल्कुल पसंद नहीं होती.

कंधे के पिछले हिस्से पर तिल

अगर तिल कंधे के पिछले भाग पर है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े अंतर्मुखी और रहस्यमयी हो सकते हैं. ये अपने मन की बात जल्दी किसी से साझा नहीं करते और अपने राज छुपाकर रखते हैं. ऐसे लोग अपने अचानक लिए गए फैसलों से सबको चौंका देते हैं. ये दिखावे के बजाय साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं और भविष्य के लिए धन संचय करने में माहिर होते हैं.

यह भी पढ़ें: पीठ पर तिल वाले लोग होते हैं बेहद खास, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जानिए उनकी खूबियां और स्वभाव

कंधे के अगले हिस्से पर तिल

कंधे के सामने या अगले हिस्से पर तिल होना व्यक्ति के कोमल और संवेदनशील होने का प्रमाण है. ऐसे लोग भावनात्मक रूप से काफी कमजोर होते हैं और छोटी-छोटी बातों पर भावुक हो जाते हैं. इन्हें वाद-विवाद या शोर-शराबा पसंद नहीं होता और ये शांतिप्रिय जीवन जीना चाहते हैं. इसके अलावा ये दोस्ती और रिश्ते बनाने में बहुत सावधानी बरतते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के करीब रहते हैं जो इनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

samudrik shastra

