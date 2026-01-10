Shakun Apshakun: घर के पास इन इन जीवों दिखना माना जाता है 'अशुभ', ला सकता है कंगाली और शोक

Shakun Apshakun: भारतीय ज्योतिष में शकुन शास्त्र का विशेष महत्व है. इसके अनुसार, हमारे आसपास होने वाली छोटी-छोटी घटनाएं और पशु-पक्षियों की हरकतें हमें भविष्य में होने वाली शुभ-अशुभ घटनाओं का पूर्व संकेत देती हैं. अक्सर हम इन संकेतों को इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शकुन शास्त्र कहता है कि अगर कोई विशेष जीव आपको बार-बार दिखाई दे या आपके सपनों में आए, तो यह प्रकृति की एक चेतावनी हो सकती है. आमतौर पर लोग अपने घर के आसपास कई प्रकार पशु-पक्षियों को बराबर देखते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उन पशु-पक्षियों के बारे में, जिनका बार-बार दिखना अपशकुन माना जाता है.

घर के आसपास कौओं का जमावड़ा

शकुन शास्त्र के अनुसार, अगर आपको अपने घर की छत पर या आसपास अचानक बहुत सारे कौए एक साथ शोर मचाते हुए दिखाई दें, तो यह किसी बड़ी मुसीबत या कलह का संकेत हो सकता है. जबकि, अगर सपने में आप बहुत सारे कौओं को किसी मृत देह के आसपास देखते हैं, तो यह मान लेना चाहिए कि भविष्य में आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है.

गिरगिट का बार-बार दिखना

गिरगिट को अक्सर रंग बदलने और छिपकर रहने वाला जीव माना जाता है. ऐसे में अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और आपको बार-बार रास्ते में गिरगिट दिखाई दे, तो यह कार्य सिद्धि में बाधा का प्रतीक है. इसका अर्थ है कि आपके बनते हुए काम अंतिम समय में अटक सकते हैं या आपको आर्थिक लेनदेन में बड़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में संयम से काम लेना चाहिए.

चील का नजर आना

शकुन शास्त्र में चील को अक्सर परलोक और मृत आत्माओं के साथ जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में अगर आपको घर के ऊपर या आते-जाते समय बार-बार चील दिखाई देती है, तो यह पितृ शांति की कमी को दर्शाता है. यह संकेत बताता है कि आपके पूर्वज (पितर) आपसे संतुष्ट नहीं हैं या उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई जरूरी काम बचा है. ऐसी स्थिति में विद्वान ब्राह्मण से सलाह लेकर तर्पण या पूजा-पाठ करवाना लाभकारी होता है.

सांप का दिखना

सांप को शक्ति और रहस्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसका बार-बार दिखना सर्तक रहने की चेतावनी है. ऐसे में किसी सुनसान जगह पर बार-बार सांप का मिलना या रास्ता काटना आने वाले शत्रु भय या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत देता है. जबकि, सपने में सांपों का झुंड देखना इस बात का संकेत है कि आप एक साथ कई परेशानियों से घिरने वाले हैं. यह मानसिक तनाव और भविष्य में होने वाली किसी बड़ी उलझन की ओर इशारा करता है.

