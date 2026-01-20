Shakun Apshakun: छींक भी देती है धन लाभ और बड़ी सफलता के संकेत, बस पता होना चाहिए दिशा और समय का ये खास मेल

Shakun Apshakun: शकुन शास्त्र में छींक को लेकर कई गहरे अर्थ छिपे हैं. अक्सर छींक को सिर्फ काम बिगड़ने या टोक लगने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छींक हमेशा नकारात्मक नहीं होती. शकुन शास्त्र के अनुसार, छींक आने की दिशा, समय और परिस्थिति यह तय करती है कि वह आने वाले संकट की चेतावनी है या किसी बड़ी सफलता का पूर्व संकेत. इसलिए कहा जाता है कि छींक से जुड़े संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे में चलिए जानते हैं छींक से जुड़े उन शकुन और अपशकुनों के बारे में, जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं.

कब छींक को माना जाता है अपशकुन?

शकुन शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में छींक आना आने वाली बाधाओं की ओर इशारा करता है. अगर आप घर की दहलीज से बाहर कदम रख रहे हों और अचानक कोई सामने से छींक दे, तो इसे कार्य में विफलता का संकेत माना जाता है. ऐसे में थोड़ी देर रुककर और पानी पीकर ही आगे बढ़ना चाहिए. मान्यताओं के अनुसार, अगर घर की महिला दूध उबालते समय छींक दे, तो यह परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत या बीमारी का अंदेशा देता है. अगर किसी के साथ बहस चल रही हो और उस वक्त कोई छींक दे, तो समझ लें कि मामला सुलझने के बजाय और अधिक बिगड़ने वाला है. वहीं, घर से बाहर निकलते समय यदि कोई कुत्ता छींकता दिखे, तो यह किसी अज्ञात भय या विपत्ति के आने की सूचना हो सकती है.

जब छींक बन जाती है सौभाग्य का प्रतीक

हर छींक बुरी नहीं होती. ज्योतिषीय मान्यताओं में कुछ छींक खुशियां और धन लाभ भी लाती हैं. किसी मांगलिक कार्य के लिए निकलते समय यदि गाय छींक दे, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. यह संकेत है कि आपको उस कार्य में शत-प्रतिशत सफलता और आकस्मिक धन लाभ होगा. अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है और दवाई लेते समय छींक आ जाए, तो शकुन शास्त्र के अनुसार वह व्यक्ति बहुत जल्द रोगमुक्त होने वाला है. इसके अलावा अगर छींक की आवाज आपकी बाईं ओर या आपके पीठ पीछे से सुनाई दे, तो इसे कार्यों की सिद्धि और मंगलकारी माना जाता है. बाजार में कोई वस्तु खरीदते समय छींक आना लाभदायक माना जाता है, यह भविष्य में उस वस्तु से होने वाले सुख को दर्शाता है.

छींक की संख्या

शकुन शास्त्र के अनुसार अगर छींक एक के बजाय सम संख्या (2, 4, 6) में आए, तो यह पहली छींक के दोष को समाप्त कर देती है और इसे शुभ फलदायी माना जाता है.

