Shiv Purana: दरिद्रता होगी दूर, बरसेगी महादेव की कृपा! शिव पुराण से जानें किस दिन किस देवी-देवता की पूजा होती है शुभ

Shiv Purana: कलियुग के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति की प्रबल इच्छा होती है कि उसके पास पर्याप्त धन-संपत्ति, सुख-सुविधाएं और मानसिक शांति हो. लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बावजूद भी मन के अनुकूल परिणाम नहीं मिलते. ऐसे में कुछ लोग निराश और हताश हो जाते हैं. वैसे से तो धर्म शास्त्रों में जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कई प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, लेकिन शिव महापुराण में इस बात का खासतौर पर उल्लेख मिलता है कि सप्ताह के किस दिन किस देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए. मान्यता है कि शिव पुराण में बताए गए उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं. ऐसे में आइए, गरुण पुराण के मुताबिक जानते हैं कि सप्ताह के किस दिन किन किस देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए.

रविवार

रविवार का दिन सूर्य देव के साथ-साथ अपने इष्टदेव की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है. इस दिन अपने इष्टदेव के मंत्रों का मानसिक या माला से जप करें. सोमवार को यह उपाय करने से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और इष्टदेव की कृपा से आत्मबल में वृद्धि होती है.

सोमवार

आमतौर पर सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार, जो लोग अपार धन-संपदा की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए. इस दिन विधि-विधान से मां लक्ष्मी का पूजन करें और उन्हें सफेद फूल या खीर अर्पित करें. सोमवार के दिन ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, व्यापार में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और जीवन में ऐश्वर्य का आगमन होता है.

मंगलवार

अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से अस्वस्थ है, तो मंगलवार का दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है. शिव पुराण के अनुसार, इस दिन मां काली की उपासना करें. इसके अलावा सवा किलो उड़द या मूंग की दाल का दान किसी योग्य ब्राह्मण को दें. मंगलवार को यह उपाय करने पर पुराने रोगों से छुटकारा मिलता है और स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार आता है. इसके अलावा इस दिन ब्राह्मण भोज कराना भी अत्यंत शुभ माना जाता है.

बुधवार

पारिवारिक सुख और वंश वृद्धि के लिए बुधवार का दिन विशेष महत्व रखता है. शिव पुराण के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु का विधि-विधान से पूजन करें और उन्हें दही का भोग लगाएं. बुधवार के दिन इस उपाय को करने से अविवाहितों को सुयोग्य जीवनसाथी मिलता है और निसंतान दंपत्तियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है.

गुरुवार

शास्त्रों में गुरुवार को आयुवर्धक दिन माना गया है. यह दिन मान-सम्मान और दीर्घायु प्रदान करने वाला है. ऐसे में इस दिन देवताओं का पूजन करें और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं. उन्हें वस्त्र, घी, दूध या गाय का दान देना उत्तम है. ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय टलता है और समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ती है.

शुक्रवार

शुक्रवार का दिन विलासिता और इंद्रिय सुखों का माना जाता है, लेकिन शिव पुराण इसे संयम और सेवा से जोड़ता है. ऐसे में शुक्रवार दे दिन देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों को घर बुलाकर छह रसों से युक्त भोजन कराएं और दक्षिणा दें. शुक्रवार के दिन ऐसा करने से व्यक्ति की इंद्रियां वश में रहती हैं और उसे जीवन के सभी भौतिक सुखों का आनंद प्राप्त होता है.

शनिवार

शास्त्रों के अनुसार, शनिवार का दिन सिर्फ शनिदेव ही नहीं, बल्कि रुद्र अवतारों की पूजा के लिए भी विशेष है. ऐसे में शनिवार को विधि-विधान से भगवान रुद्र का भजन-पूजन करें. इसके साथ ही तिल का हवन, तिल का दान और भोजन में तिल का प्रयोग करें. ऐसा करने से जिन युवाओं के विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें अच्छे रिश्ते मिलते हैं और वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं.

