Dream Interpretation: क्या सपना दे रहा है चेतावनी? मंगलसूत्र के टूटने या गायब होने का संकेत समझें

Mangalsutra in Dream: हिंदू धर्म में मंगलसूत्र को विवाह का सबसे पवित्र प्रतीक माना गया है. विवाहित महिलाओं के लिए यह केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि सौभाग्य, प्रेम और वैवाहिक सुरक्षा का प्रतीक होता है. “मंगल” का अर्थ शुभ या कल्याणकारी होता है, जबकि “सूत्र” का मतलब धागा है. यानी मंगलसूत्र वह पवित्र धागा है जो पति-पत्नी के अटूट बंधन का प्रतीक है. स्वप्न शास्त्र में भी मंगलसूत्र से जुड़े सपनों के कई अर्थ बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि सपने में मंगलसूत्र को देखना, पहनना, टूटना या खोना क्या संकेत देता है.

सपने में मंगलसूत्र दिखना

अगर आप सपने में मंगलसूत्र को अच्छी स्थिति में देखते हैं, तो यह शुभ माना जाता है. यह संकेत देता है कि आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. वहीं, अगर मंगलसूत्र टूटा हुआ या खराब अवस्था में दिखाई दे, तो यह किसी तनाव या अनबन का संकेत हो सकता है. ऐसा सपना आने पर आपको अपने रिश्ते में सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

सपने में मंगलसूत्र पहनना

यह सपना सौभाग्य और प्रेम में वृद्धि का संकेत देता है। पति-पत्नी के बीच प्रेम संबंध और मजबूत होते हैं तथा जीवन में खुशियों की बहार आती है.

सपने में मंगलसूत्र खरीदना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार मंगलसूत्र खरीदना एक शुभ संकेत है. यह बताता है कि आपके जीवन में नया सौभाग्य, आर्थिक लाभ या कोई शुभ समाचार आने वाला है.

सपने में मंगलसूत्र बेचना

यह सपना अशुभ माना गया है. इसका अर्थ है कि आपको अपने रिश्ते या विश्वास से जुड़ी किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. यह सपना पति-पत्नी के बीच किसी तरह के धोखे या भ्रम की ओर संकेत देता है.

सपने में मंगलसूत्र उतारना

ऐसा सपना अशुभ संकेत देता है. यह बताता है कि पति के जीवन में किसी कठिन परिस्थिति या तनाव का दौर शुरू हो सकता है. इस स्थिति में भगवान शिव-पार्वती की पूजा और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना शुभ माना जाता है.

सपने में मंगलसूत्र किसी और को देना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना विवाद या कलह का संकेत हो सकता है. सुहागिन महिलाओं को कभी भी अपना मंगलसूत्र किसी और को नहीं देना चाहिए. यह सपना रिश्ते में दूरी या मनमुटाव का सूचक हो सकता है.

सपने में मंगलसूत्र टूटना

यह सपना वैवाहिक जीवन में दरार या तनाव का संकेत माना जाता है. पति-पत्नी के बीच किसी गलतफहमी या अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में दोनों को धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए.

सपने में मंगलसूत्र खोना

यह भी अशुभ संकेत माना गया है. यह सपना पति-पत्नी के बीच प्रेम की कमी या आपसी दूरी की ओर इशारा करता है. ऐसे में रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए संवाद और समझ जरूरी है.

सपने में मंगलसूत्र चोरी होना

मंगलसूत्र चोरी होने का सपना यह दर्शाता है कि आपके रिश्ते में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है. यह सपना सावधानी बरतने का संकेत देता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, ऐसी स्थिति में भगवान शिव की आराधना करना शुभ रहता है.

