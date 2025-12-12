Swapna Shastra: रात में दिख जाए ये 5 सपने, तो समझें जल्द खुलने वाले हैं भाग्य के द्वार, हो सकती है धन-वर्षा!

Advertisement
Swapna Shastra Auspicious Dreams: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, रात में दिखने वाले कुछ सपने भविष्य को लेकर बेहद शुभ और मंगलकारी संकेत देते हैं. आइए जानते हैं उन 5 शुभ स्वप्नों के बारे में भाग्यशाली होने और धनवर्षा के संकेत देते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:16 PM IST
Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र हमारे प्राचीन ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. स्वप्नों से मिलने वाले संकेतों से कोई व्यक्ति यह जान सकता है कि आने वाला समय उसके लिए कैसा रहेगा. सपने कई बार भविष्य में घटने वाली घटनाओं का खास संकेत देते हैं. मान्यता है कि जब किसी घर में मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है, तो व्यक्ति को कुछ विशेष और शुभ स्वप्न दिखाई देते हैं. ये सपने धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का सूचक माने जाते हैं. ऐसे में आइए उन 5 शुभ सपनों के बारे में जानते हैं, जो भाग्य खुलने और धनवर्षा के संकेत देते हैं.

सपने में सफेद हाथी या कमल दिखना

सपने में सफेद हाथी या कमल का फूल दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है. हाथी शौर्य और राजसी वैभव का प्रतीक है, वहीं कमल स्वयं मां लक्ष्मी का आसन माना जाता है. ऐसे सपने बताते हैं कि घर में देवी कृपा आने वाली है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

पवित्र नदी या स्वच्छ जल में स्नान करना

स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति सपने में गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों या स्वच्छ जल में स्नान करता हुआ दिखाई दे, तो यह पापों के नष्ट होने और सौभाग्य बढ़ने का संकेत है. ऐसा सपना संकेत देता है कि जीवन में शांति, सुख और धन-संपत्ति बढ़ने वाली है. 

सपने में सोना, चांदी या आभूषण देखना

सपने में सोना, चांदी, आभूषण या धन से जुड़ी कोई भी वस्तु दिखना बेहद शुभ माना जाता है. यह संकेत देता है कि धन लाभ, बिजनेस में उन्नति, नौकरी में अच्छे अवसर और पारिवारिक समृद्धि का समय आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है.

तुलसी, गाय या जलता दीपक देखना

तुलसी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है. स्वप्न में तुलसी का पौधा, गाय या जलता हुआ दीपक दिखना घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता के प्रवेश का संकेत होता है. ऐसा सपना बताता है कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बनने वाला है.

मां लक्ष्मी या देवी स्वरूप में स्त्री का दिखना

अगर सपने में स्वप्न में कोई स्त्री देवी स्वरूप में, सुशोभित वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई दिखाई दे, और वह प्रसन्न मुद्रा में हो, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न माना जाता है. यह धन, वैभव, सौभाग्य और सुख-समृद्धि के तेजी से बढ़ने का संकेत है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Swapna Shastra

