Vastu Tips: घर में इस जगह रखा कूड़ादान रोक देता है लक्ष्मी का आगमन, जानें वास्तु उपाय

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में घर की ऊर्जा और सुख-समृद्धि से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं. कहा जाता है कि अगर व्यक्ति अपने घर में वस्तुओं को सही दिशा में रखे तो जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है. वहीं, छोटी-सी गलती भी कई बार आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती है. ऐसा ही एक नियम घर में डस्टबिन यानी कूड़ेदान को रखने से जुड़ा है. अगर कूड़ादान गलत दिशा में रखा जाए तो इससे घर की बरकत रुक सकती है और मां लक्ष्मी भी अप्रसन्न हो जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर की किन दिशाओं में कूड़ादान यानी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए.

इन दिशाओं में कभी न रखें डस्टबिन

वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में डस्टबिन रखना बेहद अशुभ माना जाता है. यह दिशा देवताओं की मानी जाती है और यहां गंदगी या कचरे से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इससे घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और परिवार का मुखिया तनाव या आर्थिक समस्याओं का सामना कर सकता है. इसके अलावा, दक्षिण-पूर्व दिशा (अग्नि कोण) में डस्टबिन रखने से धन संचय में बाधा आती है. घर में बरकत कम होती है और अनचाहे खर्चे बढ़ जाते हैं. वास्तु के अनुसार, इस दिशा में रखा डस्टबिन धन हानि और कर्ज जैसी समस्याएं पनप सकती हैं. साथ ही, पूर्व या उत्तर दिशा में भी डस्टबिन रखना शुभ नहीं होता. इन दिशाओं में गंदगी से घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है. इससे करियर, नौकरी और व्यापार में बाधाएं आने लगती हैं और घर के सदस्यों में निराशा बढ़ती है.

इन दिशाओं में रखें डस्टबिन

वास्तु शास्त्र के अनुसार, डस्टबिन रखने के लिए दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) और उत्तर-पश्चिम (वायव्य) दिशा को शुभ माना गया है. दक्षिण-पश्चिम दिशा विसर्जन और नकारात्मक ऊर्जा के निवारण से जुड़ी होती है, इसलिए यहां कूड़ेदान रखना शुभ माना जाता है. वहीं, उत्तर-पश्चिम दिशा में डस्टबिन रखने से नकारात्मकता दूर रहती है और घर की आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहती है.

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, डस्टबिन हमेशा घर के अंदर रखें, बाहर खुला छोड़ने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है. कूड़ेदान को रोजाना साफ करें और उसमें जमा कचरा अधिक देर तक न रखें. इसके अलावा टूटे या बदरंग डस्टबिन का इस्तेमाल न करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)