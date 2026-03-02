Mandir Vastu: एक ही घर में दो पूजा-मंदिर बिगाड़ सकते हैं सास-बहू के रिश्ते! जानें क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Advertisement
Home Puja Mandir Vastu: वास्तु शास्त्र में घर के पूजा मंदिर को लेकर विशेष नियम और सावधानियों का जिक्र किया गया है. कहा जाता है कि अगर घर का पूजा मंदिर वास्तु के अनुकूल है, तो घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. वहीं, अगर घर में एक से अधिक पूजा मंदिर है तो वह वास्तु दोष का कारण बनता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि एक घर में एक से अधिक पूजा मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए और इसको लेकर वास्तु शास्त्र क्या कहता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:28 PM IST
Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का पूजा स्थल दैवीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है. अक्सर लोग भक्ति वश घर के अलग-अलग कोनों में भगवान के चित्र या मूर्तियां लगा देते हैं, लेकिन वास्तु के नियमों के अनुसार यह एक गंभीर चूक हो सकती है. कई घरों में तो लोग दो-दो पूजा स्थल या मंदिर देखने को मिलते है. लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे बेहद अशुभ माना गया है. वास्तु नियम के मुताबिक अगर घर में पूजा मंदिर स्थापित किया जाता है, तो वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. साथ ही देवी-देवताओं की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है. ऐसे में अगर आप भी अपने घर में दो पूजा मंदिर स्थापित किए हैं, तो वास्तु से जुड़े कुछ नियमों को नजरअंदाज ना करें. आइए जानते हैं कि सुख-समृद्धि और पारिवारिक सामंजस्य के लिए पूजा घर से जुड़े वास्तु नियम क्या कहते हैं.

एक घर, एक मंदिर क्यों है जरूरी 

वास्तु का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि पूरे घर में सिर्फ एक ही निश्चित पूजा स्थल होना चाहिए. जगह-जगह बिखरी हुई तस्वीरें या अलग-अलग कमरों में बने मंदिर घर की सकारात्मक ऊर्जा को विभाजित कर देते हैं. जब घर के सभी सदस्य एक ही स्थान पर अपनी सुविधा अनुसार पूजा करते हैं, तो घर की ऊर्जा केंद्रित रहती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, एक ही छत के नीचे सास और बहू का अलग-अलग मंदिर बनाना वैचारिक मतभेद और गृह-क्लेश को जन्म देता है. परिवार की सुख-शांति के लिए साझा पूजा स्थल सर्वोत्तम है.

पूर्व-उत्तर कोन में होता है ईश्वर का वास

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर या दफ्तर में मंदिर स्थापित करने के लिए 'ईशान कोण' (उत्तर-पूर्व दिशा) को सबसे पवित्र है.  इसके पीछे कई ठोस कारण हैं. ईशान कोण देवताओं के गुरु बृहस्पति और मोक्ष के कारक केतु का स्थान माना जाता है. वास्तु पुरुष की परिकल्पना के अनुसार, भूखंड पर वे उल्टे लेटे होते हैं और उनका मुख/सिर ईशान कोण में ही होता है. इसलिए इस कोने को पूजनीय और शुद्ध रखना हर किसी के लिए जरूरी हो जाता है. स्वयं महादेव का निवास भी इसी दिशा में माना गया है, जो ऋद्धि-सिद्धि प्रदान करता है.

क्या कहता है नारद पुराण? 

नारद पुराण के अनुसार, मंदिर निर्माण और पूजा के समय दिशाओं का ध्यान रखना बेहद फलदायी होता है. शास्त्रों में कहा गया है- "ऐशान्यां मंदिरम और देवानां हि मुखं कार्यं पश्चिमायां सदा बुधै" अर्थात, मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए और मूर्तियों का मुख इस तरह हो कि पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे. उत्तर दिशा की ओर मुंह करके की गई प्रार्थना ईश्वर को स्वीकार होती है.

ईशान कोण के दोष और उनके परिणाम

वास्तु नियम के मुताबिक, घर में कलह और संतान संबंधी कष्टों का एक बड़ा कारण दूषित ईशान कोण होता है. अगर ईशान कोण में शौचालय या गंदगी है, तो यह धन और संतान सुख का नाश करता है. यही वह प्रमुख वास्तु दोष है जो घर की महिलाओं, खासतौर पर सास और बहू के बीच अनबन की मुख्य वजह बनता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

