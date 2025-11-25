Vastu Tips: दक्षिण दिशा में रखें ये खास वस्तुएं, कुछ ही दिनों में दिखेगा धन वृद्धि का असर

Vastu Shastra: घर की सजावट करते समय हम अक्सर अपनी पसंद के अनुसार चीजों को कहीं भी रख देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में हर वस्तु की दिशा का विशेष महत्व बताया गया है. सही दिशा का ध्यान रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि बढ़ती है, जबकि गलत दिशा में सामान रखने से आर्थिक अड़चनें और तनाव बढ़ सकता है. वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा मानी जाती है. इसलिए इस दिशा में वस्तुओं को रखना सोच-समझकर चाहिए. जहां गलत वस्तुएं नकारात्मकता बढ़ाती हैं, वहीं सही चीजें धन और सौभाग्य आकर्षित करती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, दक्षिण दिशा में क्या रखने से घर में सुख-समृद्धि और आर्थिक लाभ के योग बनते हैं.

जेड प्लांट से आकर्षित होगी धन ऊर्जा

वास्तु और फेंगशुई दोनों में जेड प्लांट को धन का पौधा माना गया है. दक्षिण दिशा शुक्र ग्रह से जुड़ी होती है, जो धन, प्रेम और वैभव का कारक है. इस दिशा में जेड प्लांट लगाने से धन लाभ, आर्थिक स्थिरता, सकारात्मक सोच और पारिवारिक सामंजस्य जैसे लाभ प्राप्त होते हैं. इसे ड्राइंग रूम की दक्षिण दिशा में रखना विशेष रूप से शुभ माना गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दक्षिण दिशा में बड़ा शीशा लगाएं

वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में दर्पण लगाने से नकारात्मक ऊर्जा वापस लौट जाती है. इससे घर की ऊर्जा प्रणाली संतुलित होती है और वास्तु दोषों का असर कम होता है. इस उपाय से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, पितृ दोष का प्रभाव कम होता है और मानसिक शांति बनी रहती है. ध्यान रहे कि शीशा टूटा या धुंधला न हो.

दक्षिण दिशा में तिजोरी रखने का विशेष नियम

वास्तु के अनुसार तिजोरी या अलमारी दक्षिण दिशा में रखी जा सकती है, लेकिन उसकी दिशा सही होनी चाहिए. तिजोरी का पीछे वाला भाग दक्षिण में और खोलने वाला हिस्सा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए. ऐसा करने से पैसों की बचत होती है, धन का प्रवाह स्थिर रहता है और आर्थिक तंगी दूर होती है. यह उपाय धन वसूली और धन वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

यह भी पढ़ें: धन की कमी और बढ़ते खर्चों से परेशान हैं? इन 5 वास्तु दोषों को तुरंत करें दूर

दक्षिण दिशा में दीपक और स्वास्तिक

यदि घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में है, तो शाम के समय द्वार के दोनों ओर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. इसके अलावा लाल रंग का स्वास्तिक भी बनाना चाहिए. ये उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं, घर में समृद्धि लाते हैं और वास्तु दोष शांत करते हैं.

बेड का सिरहाना दक्षिण दिशा में रखना शुभ

वास्तु के अनुसार सोते समय सिर दक्षिण दिशा और पैर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यह प्राकृतिक ऊर्जा चक्र के अनुरूप माना गया है. ऐसा करने से नींद गहरी और शांत होती है, मन की अशांति दूर होती है, स्वास्थ्य और ऊर्जा में सुधार होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)