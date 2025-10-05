Plant Vastu: शमी और केले के पेड़ से जुड़ी ये गलतियां कर सकती हैं बर्बाद, जान लें वास्तु से जुड़े ये खास नियम

Auspicious Plant Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों का विशेष महत्व बताया गया है. घर के वातावरण को सुखद और सकारात्मक बनाने में ये बेहद अहम भूमिका निभाते हैं. लेकिन, अगर पौधों को लगाने के नियमों का पालन न किया जाए, तो ये सुख-शांति के बजाय अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं. विशेष रूप से शमी और केले का पेड़, जिन्हें लगाने के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि शमी और केले के पेड़ से जुड़ी किन गलतियों को करने से बचना चाहिए.

शमी का पेड़ लगाने के नियम

शमी के पौधे को घर के भीतर या बेडरूम में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इसे उत्तर दिशा में लगाने से आर्थिक परेशानियां और धन हानि की संभावना रहती है. शमी का पौधा लगाने के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है. इसे हमेशा दक्षिण दिशा में लगाना शुभ फलदायी होता है.

केले के पेड़ लगाने के नियम

शास्त्रों के अनुसार, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है, लेकिन इसे सही स्थान पर लगाना जरूरी माना गया है. वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, केले का पौधा मुख्य द्वार के सामने या छत पर लगाने से आर्थिक संकट और पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. केले का पेड़ घर के पीछे की ओर या पूर्व-उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है. केले के पौधे को गुलाब या अन्य कांटेदार पौधों के पास नहीं लगाना चाहिए.

शमी पौधे से जुड़े अशुभ संकेत

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर शमी का पौधा सूख जाए, तो यह शनि देव के क्रोध और साढ़ेसाती या ढैय्या का संकेत माना जाता है. पौधे का दक्षिण दिशा की ओर झुकना भी आर्थिक संकट और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का प्रतीक होता है.

