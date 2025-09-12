Vastu Shastra: घर में दुर्भाग्य और गरीबी लाते हैं ये 5 पौधे, जीवन में छा जाती है कंगाली

Vastu Inauspicious Plant: वास्तुशास्त्र में पौधों का विशेष महत्व माना गया है. जहां कुछ पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाते हैं, वहीं कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें घर में लगाना अशुभ माना जाता है. ऐसे पौधे घर की खुशहाली को प्रभावित करते हैं और कई बार दुर्भाग्य का कारण भी बन सकते हैं. इतना ही नहीं, इन पौधों को घर में लगाने से गरीबी पैर पसारने लगती है, साथ ही घर-परिवार में कंगाली छा जाती है. परिवार के सदस्यों की आमदनी रुक जाती है. जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं कि घर में कौन-कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए.

कांटेदार पौधे

अगर आपके घर में कैक्टस या नागफनी जैसे कांटेदार पौधे लगे हुए हैं, तो इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए. वास्तु के अनुसार, ऐसे पौधे घर के वातावरण में तनाव बढ़ाते हैं और परिवार के बीच कलह का कारण बन सकते हैं. ये पौधे न सिर्फ शांति भंग करते हैं बल्कि घर के सुख-चैन को भी प्रभावित करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पीपल का पौधा

पीपल को धार्मिक दृष्टि से शुभ माना गया है और मंदिरों में इसकी पूजा भी की जाती है. लेकिन इसे घर में लगाना वर्जित माना गया है. वास्तु के अनुसार, घर में पीपल का पेड़ होने से आर्थिक हानि और धन की तंगी का सामना करना पड़ सकता है. यदि गलती से यह पौधा घर में उग जाए, तो इसे किसी पवित्र स्थान या मंदिर में लगा देना चाहिए.

सूखे और मुरझाए पौधे

घर में सूखे, मरे या मुरझाए पौधे रखना शुभ नहीं माना जाता. ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और परिवार में अशांति तथा दुर्भाग्य लाते हैं. जबकि हरे-भरे और स्वस्थ पौधे सकारात्मकता, शांति और ताजगी का प्रतीक होते हैं. इसलिए घर से सूखे पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए.

मेहंदी का पौधा

मेहंदी का पौधा दिखने और महक में आकर्षक होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे घर में लगाना अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि इसमें नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, जिसके कारण घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है.

यह भी पढ़ें: कंगाल भी हो जाएंगे रईस, पैसों से भरी रहेगी जेब, घर में रख लें ये 3 मूर्तियां

बोनसाई पौधा

आजकल सजावट के लिए लोग बोनसाई पौधे लगाना पसंद करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह तरक्की में बाधा बन सकता है. यह पौधा घर और परिवार के विकास को रोकता है और ग्रोथ की गति को धीमा कर देता है. हालांकि कुछ लोग इसे हवा शुद्ध करने और ऊर्जा बढ़ाने वाला मानते हैं, परंतु पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार बोनसाई को घर में रखना टालना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)