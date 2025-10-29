Vastu Tips: ईशान कोण में रखें ये 5 शुभ वस्तुएं, घर में बस जाएगी मां लक्ष्मी, लग जाएगा धन का ढेर

North East Direction Vastu: वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों में “ईशान कोण” शब्द का उल्लेख बार-बार मिलता है. यह दिशा घर की उन्नति, सुख-शांति और समृद्धि से गहराई से जुड़ी मानी जाती है. कई लोग यह समझ नहीं पाते कि ईशान कोण वास्तव में क्या है और इसका जीवन में क्या महत्व है. वास्तु के अनुसार, दिशाओं का संतुलन यदि सही हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है. खासतौर पर ईशान कोण को सबसे शुभ और पवित्र दिशा कहा गया है. ऐसे में आइए जानते हैं, यह दिशा क्या होती है और यहां कौन-सी पांच वस्तुएं रखने से घर में सुख-समृद्धि और धन की वृद्धि होती है.

क्या होता है ईशान कोण?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ईशान कोण घर की उत्तर-पूर्व दिशा होती है. यह दिशा भगवान का निवास स्थान मानी जाती है, इसलिए इसे पवित्र और ऊर्जा से भरपूर दिशा कहा गया है. ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में सकारात्मक शक्तियों का सबसे अधिक प्रभाव रहता है. अगर इस कोण में शुभ वस्तुएं रखी जाएं, तो न सिर्फ घर का वास्तु संतुलित होता है बल्कि परिवार में समृद्धि, शांति और सौभाग्य भी बढ़ता है.

ईशान कोण में रखें ये 5 शुभ वस्तुएं

पूजा स्थल- घर के ईशान कोण में पूजा घर बनवाना अत्यंत शुभ माना गया है. यही वह स्थान है जहां देवताओं की कृपा सबसे अधिक प्राप्त होती है. दक्षिण दिशा में पूजा स्थल बनाना अशुभ माना गया है.

तुलसी का पौधा- तुलसी माता का स्थान बहुत पवित्र माना गया है. इसे ईशान कोण में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है. रोज तुलसी को जल अर्पित करने से जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं.

पानी से भरा कलश- किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या व्रत के दौरान स्थापित कलश को ईशान कोण में रखना शुभ फल देता है. इससे पूजा का प्रभाव बढ़ता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं.

शंख- पूजा घर के ईशान कोण में शंख रखना और नियमित रूप से उसे बजाना शुभ माना गया है. शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में दिव्यता का वातावरण बना रहता है.

भगवान कुबेर की मूर्ति या चित्र- ईशान कोण में धन के देवता भगवान कुबेर की मूर्ति या तस्वीर रखना अत्यंत शुभ होता है. इससे घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)