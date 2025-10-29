Advertisement
trendingNow12980554
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips: ईशान कोण में रखें ये 5 शुभ वस्तुएं, घर में बस जाएगी मां लक्ष्मी, लग जाएगा धन का ढेर

North East Direction Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में ईशान कोण को घर का जीवन केंद्र कहा गया है. अगर इस दिशा को स्वच्छ, प्रकाशयुक्त और सकारात्मक वस्तुओं से सजाया जाए, तो घर में सुख, शांति और धन की लगातार वृद्धि होती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 29, 2025, 09:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: ईशान कोण में रखें ये 5 शुभ वस्तुएं, घर में बस जाएगी मां लक्ष्मी, लग जाएगा धन का ढेर

North East Direction Vastu: वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों में “ईशान कोण” शब्द का उल्लेख बार-बार मिलता है. यह दिशा घर की उन्नति, सुख-शांति और समृद्धि से गहराई से जुड़ी मानी जाती है. कई लोग यह समझ नहीं पाते कि ईशान कोण वास्तव में क्या है और इसका जीवन में क्या महत्व है. वास्तु के अनुसार, दिशाओं का संतुलन यदि सही हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है. खासतौर पर ईशान कोण को सबसे शुभ और पवित्र दिशा कहा गया है. ऐसे में आइए जानते हैं, यह दिशा क्या होती है और यहां कौन-सी पांच वस्तुएं रखने से घर में सुख-समृद्धि और धन की वृद्धि होती है.

क्या होता है ईशान कोण?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ईशान कोण घर की उत्तर-पूर्व दिशा होती है. यह दिशा भगवान का निवास स्थान मानी जाती है, इसलिए इसे पवित्र और ऊर्जा से भरपूर दिशा कहा गया है. ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में सकारात्मक शक्तियों का सबसे अधिक प्रभाव रहता है. अगर इस कोण में शुभ वस्तुएं रखी जाएं, तो न सिर्फ घर का वास्तु संतुलित होता है बल्कि परिवार में समृद्धि, शांति और सौभाग्य भी बढ़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईशान कोण में रखें ये 5 शुभ वस्तुएं

पूजा स्थल- घर के ईशान कोण में पूजा घर बनवाना अत्यंत शुभ माना गया है. यही वह स्थान है जहां देवताओं की कृपा सबसे अधिक प्राप्त होती है. दक्षिण दिशा में पूजा स्थल बनाना अशुभ माना गया है.

तुलसी का पौधा- तुलसी माता का स्थान बहुत पवित्र माना गया है. इसे ईशान कोण में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है. रोज तुलसी को जल अर्पित करने से जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं.

यह भी पढ़ें: घर में इस जगह रखा कूड़ादान रोक देता है लक्ष्मी का आगमन, जानें वास्तु उपाय

पानी से भरा कलश- किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या व्रत के दौरान स्थापित कलश को ईशान कोण में रखना शुभ फल देता है. इससे पूजा का प्रभाव बढ़ता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं.

शंख- पूजा घर के ईशान कोण में शंख रखना और नियमित रूप से उसे बजाना शुभ माना गया है. शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में दिव्यता का वातावरण बना रहता है.

भगवान कुबेर की मूर्ति या चित्र- ईशान कोण में धन के देवता भगवान कुबेर की मूर्ति या तस्वीर रखना अत्यंत शुभ होता है. इससे घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
Narendra Modi
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
earthquake news in hindi
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
launching pads
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन