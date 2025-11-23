Advertisement
दक्षिण दिशा में भूलकर भी ना लगाएं ये पौधे, रूठ जाएंगी धन की देवी मां लक्ष्मी, बढ़ेगा कर्ज

Plant Vastu Direction: वास्तु शास्त्र में कुछ शुभ पौधों से जुड़े विशेष नियम और उसे लगाने की सही दिशा का जिक्र किया गया है. आइए जानते हैं कि तुलसी समेत किन 5 पौधों को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 23, 2025, 04:10 PM IST
Plant Vastu Direction: वास्तु शास्त्र में घर में लगाए जाने वाले पौधों की दिशा का विशेष महत्व माना जाता है. सही दिशा में लगे पौधे न केवल घर की शोभा बढ़ाते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और सौभाग्य का मार्ग भी खोलते हैं. वहीं, गलत दिशा में लगाए गए पौधे सूख जाते हैं, घर में ऊर्जा असंतुलन पैदा करते हैं और कई बार आर्थिक व मानसिक परेशानियों का कारण भी बन जाते हैं. खासकर दक्षिण दिशा को बहुत संवेदनशील माना गया है. यहां कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें भूलकर भी इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए, वरना उनके शुभ फल नष्ट हो जाते हैं और घर में संकट बढ़ने लगता है.आइए जानते हैं कि तुलसी समेत किन 5 पौधों को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए और क्यों.

तुलसी का पौधा

हिंदू मान्यताओं में तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. इसलिए इसे शुभ और पवित्र पौधा कहा गया है. तुलसी को घर में पूर्व दिशा में रखना अत्यंत लाभकारी माना गया है क्योंकि उस दिशा में सूरज की रोशनी अधिक मिलती है, जो इसके विकास के लिए आवश्यक है. दक्षिण दिशा में तुलसी लगाने से यह सही तरह नहीं पनपती और वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है.

शमी का पौधा

शमी को धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. इसका संबंध शनिदेव और भगवान शिव दोनों से माना जाता है. लेकिन इसे दक्षिण दिशा में लगाने की मनाही है. शमी के पौधे के लिए ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) या पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है. सही दिशा में लगा शमी का पौधा सुख-समृद्धि, स्थिरता और शनिदेव की कृपा का कारक बनता है.

केले का पौधा

केला भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और गुरुवार को इसकी पूजा करने का विशेष महत्व है. हालांकि इसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए. इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है- घर के बाहर उत्तर या पूर्व दिशा. दक्षिण दिशा में केला लगाने से इसके आध्यात्मिक और सकारात्मक प्रभाव कमजोर पड़ जाते हैं और घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है.

मनी प्लांट

मनी प्लांट का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है और यह संपत्ति, विलासिता और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है. लेकिन यदि मनी प्लांट को दक्षिण दिशा में रखा जाए तो धन हानि और वित्तीय अस्थिरता पैदा हो सकती है. उसे हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है. सही स्थान पर लगा मनी प्लांट वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है.

रोजमेरी का पौधा

रोजमेरी को घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला पौधा माना जाता है. यह मानसिक शांति और हेल्थ एनर्जी को बढ़ावा देता है. लेकिन इसे दक्षिण दिशा में लगाने की मनाही है क्योंकि यह उस दिशा की ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है. इस पौधे के लिए पूर्व दिशा सबसे उपयुक्त मानी गई है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

